Para için Tayland boksu maçına çıkarılan 13 yaşındaki çocuk öldü Tayland'da anne-babası olmayan ve okul masraflarını karşılamak için sekiz yaşından beri Tayland boksu maçları yapan 13 yaşındaki bir çocuk, son müsabakasında beynine aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

Tayland’da anne-babası olmayan ve okul masraflarını karşılamak için sekiz yaşından beri Tayland boksu maçları yapan 13 yaşındaki bir çocuk, son müsabakasında beynine aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

Anucha Tasako’nun ülkede büyük üzüntü yaratan ölümünün ardından, çocukların bu maçlara çıkmasının engellenmesi için yasada değişikliğe gidilmesi çağrıları yoğunlaştı.

Anucha’nın kask takmadan çıkarıldığı maçın üçüncü raundunda beyin kanaması geçirdiği açıklandı.

Amcasıyla birlikte yaşayan ve kazandığı parayla çocuğun şimdiye kadar para için şimdiye kadar 170 kez maça çıkarıldığı bildirildi.

’15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN TEHLİKELİ’

Tayland boksu, özellikle ülkenin kırsal kesimlerinde çok yaygın.

Mahidol Üniversitesi’nin araştırmasına göre, bu spor beyne alınabilecek darbeler nedeniyle 15 yaşından küçükler için özellikle tehlikeli.

Meclis’te 12 yaşından küçüklerin para için bu maçlara çıkarılmasını engelleyecek bir yasa tasarısı görüşülüyor.

Turizm ve Spor Bakanı Weerasak Kowsurat, Anucha’nın ölümünden sonra sürecin hızlandırılacağını açıkladı.

Doktorlar dahil birçok kesim düzenlemeye destek verirken, maç organizatörleri bu karşılaşmaların birçok yoksul çocuk için geçim kapısı olduğunu söylüyor.

Anucha’nın, boks antrenörü olan amcası, yasanın 15 yaşından küçükleri kapsaması gerektiğini belirtti.

‘HAKEM MAÇI DURDURMAKTA GEÇ KALDI’

Bazı boks turnuvalarının avukatlığını yapan Sukrit Parekrithawet ise Anucha’nın ölümünün münferit bir olay olduğunu, hakemin maçı durdurmakta geç kaldığını öne sürdü.

Parekrithawet , “Daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Salonda doktor yoktu. Çocukların maça çıkmasını engellerseniz Tayland boksu ölür. Yasa tasarısını hazırlayanlar, bu sporla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Çocukken başlamazlarsa, nasıl deneyim kazanacaklar?” dedi.

Tayland’da birkaç gün önce de 12’ci rauntta nakavt olan Christian Daghio adlı 49 yaşındaki bir boksör hayatını kaybetmişti.