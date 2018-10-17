Kırım’da teknik okulda saldırı: 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın liman kenti Kerç'teki bir teknik okulda düzenlenen saldırıda 17 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın liman kenti Kerç’teki bir teknik okulda düzenlenen saldırıda 17 kişinin öldüğü 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus yetkililer, başta gaz patlaması olduğu belirtilen patlamanın bir bombadan kaynaklandığını bildirdi.

Kırım’ın Rusya destekli lideri Sergey Aksyonov, saldırının sorumlusunun okulun bir öğrencisi olduğunu söyledi.

Rus Soruşturma Komitesi de saldırganın 18 yaşındaki öğrenci Vladislav Rosilyakov olduğunu açıkladı. Zanlının yalnız hareket etmemiş olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği bildirildi.

Rusya lideri Vladimir Putin ise saldırının nedenini anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bu arada, Soruşturma Komitesi kentte yaşanan olayın “terör saldırısı” değil “toplu katliam” olarak tanımlanacağını” belirtti.

Açıklamada “Suçun içeriğine bakıldığında, soruşturma sonucu geç bir adamın okuldaki insanları vurduğu daha sonra da intihar ettiği anlaşılıyor. Bu nedenle ‘terör saldırısı’ tanımı değiştirildi ve “toplu katliam” olarak değiştirildi” denildi.

Komite ayrıca, zanlının elinde silahla okula girerken görüldü güvenlik kamerası görüntüleri bulunduğunu belirtti.

Başta okulda bir patlama olduğu ve patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak daha sonra patlamanın el yapımı bir bombadan kaynaklandığı söylenmişti.

Bombanın okulun kafeteryasında patladığı ve ölenlerin çoğunun gençler olduğu belirtilmişti.

Teknik okulun müdürü Olga Grebennikova da bir yerel televizyona yaptığı açıklamada, “birilerinin okulun içinde kendisini havaya uçurduğunu, her yanda çocukların cesetlerini gördüğünü, silahlı saldırganların okulun içinde dolaşıp, gördükleri herkesi öldürdüğünü” söylemişti.

Patlamanın ardından, kentteki tüm okulların tahliye edildiğini bildirildi.

Resmen Ukrayna’nın bir parçası olan Kırım, tartışmalı bir referandum sonucu 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmişti.