Nobel Fizik Ödülü 55 yıl sonra ilk kez bir bilim kadınına verildi 2018 Nobel Fizik Ödülü, Kanadalı bilim kadını Donna Strickland ile Amerikalı bilim adamı Arthur Ashkin ve Fransız bilim adamı Gerard Mourou'ya verildi.

2018 Nobel Fizik Ödülü, Kanadalı bilim kadını Donna Strickland ile Amerikalı bilim adamı Arthur Ashkin ve Fransız bilim adamı Gerard Mourou’ya verildi. Donna Strickland, 55 yıl sonra bu ödülü alan ilk bilim kadını oldu.

Ödül Donna Strickland’a lazer fiziği alanındaki çalışmaları nedeniyle verildi.

Strickland optik cımbız adı verilen ve biyolojik sistemleri araştırmak için kullanılan bir lazer tekniği geliştirdiği için ödüle layık görüldü.

Donna Strickland, bu alanda ödül alan tarihteki üçüncü bilim kadını oldu.

Daha önce bu ödül, 1903 yılında Marie Curie’ye, 1963 yılında ise Maria Goeppoert-Mayer’e verilmişti.

Amerikalı bilim adamı Arthur Ashkin ve Fransız bilim adamı Gerard Mourou da aynı alandaki çalışmaları ile ödülü Strickland ile paylaştı.

Mourou ve Strickland, lazerle göz cerrahisi alanında da kullanılabilecek, yüksek yoğunluklu ve çok kısa lazer atışları elde etmeyi başardılar.

3 bilim insanı, Nobel Fizik Ödülü ile ile birlikte 9 milyon İsveç Kronu’nun da (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) sahibi oldular.

ACABA GERÇEK Mİ DİYE DE KENDİME SORDUM

Kanada’nın Waterloo Üniversitesi’nde görev yapan Doktor Strickland, ödül ile ilgili olarak, “Bunun çılgınca olduğunu kabul etmelisiniz ki benim de ilk tepkim bu oldu. Ve acaba gerçek mi diye de kendime sordum” dedi.

Nobel Fizik Ödülü’nü en son kazanan bilim kadını, atom çekirdekleri buluşları ile Almanya doğumlu Amerikalı bilim kadını Maria Goeppert-Mayer olmuştu.

1963 yılında kayda geçen bu başarıdan 60 yıl önce ünlü fizikçi Marie Curie radyoaktivite ile ilgili buluşları ile bu ödülü kazanmıştı.

Marie Curie de ödülü eşi Pierre Curie ve Antoine Henri Becquerel ile paylaşmıştı. (BBCTÜRKÇE)