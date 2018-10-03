“Gençlerimiz siyasette atılıp, Alevileri temsil etmeli” ALEVİ Sekretaryası Başkanı Enfield İşçi Partisi Milletvekilli Joan Ryan ve Edmonton İşçi Partisi Milletvekilli Kate Osamor, Liverpool Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ni ziyaret etti.

ALEVİ Sekretaryası Başkanı Enfield İşçi Partisi Milletvekilli Joan Ryan ve Edmonton İşçi Partisi Milletvekilli Kate Osamor, Liverpool Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ni ziyaret etti.

24 Eylül Pazartesi günü Liverpool Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’ni ziyaret eden Joan Ryan, Cemevi Başkan ve yöneticilerle birlikte Alevi toplumu ve son gelişmeler hakkında verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Alevi Sekretaryası Başkanı ve Enfield Milletvekilli Joan Ryan ve HDP Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü ile verimli bir toplantı gerçekleştiğini vurgulayan Taner Çiçek, toplantı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Joan Ryan’nın ziyareti bizim açımızdan oldukça verimli oldu. Joan Ryan Alevi Sekretaryası hakkında bilgi aldık ve bize milletvekillerimizin Alevi Sekretaryası’na katılmasının ne kadar önemli olduğunu belirtti. Kendi yöresel milletvekillerimiz parlamentoda Alevi toplumunu temsil etmesinin önemi Joan Ryan tarafından vurgulandı.

Liverpool Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi olarak biz de merak ettiklerimizi sorduk. Parlamentoda bizlere ne şekilde yardımcı olabilir diye sorduk ve çok verimli bir toplantı sağlandı. Joan Ryan yaklaşık iki saat Cemevi’mizdeydi.

Pazartesi günü birçok konu hakkında bilgi alışverişi yaptık, HDP Milletvekilli Ertuğ Kürkçü de bize eşlik etti ve Türkiye’deki gündemi değerlendirdik. Ertuğ Kürkçü’ten Türkiye’nin son durumunu ve özellikle Alevi toplumu hakkında bilgi aldık.”

25 Eylül Salı günü ise Liverpool Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi yöneticiler, İşçi Partisi Milletvekilli Kate Osamor ile birlikte öğlen yemeğinde buluştu. Yönetimle ile keyifli bir öğle yemeğinde bir araya gelen Kate Osamor, Cemevi yöneticilerine birçok konuda tavsiyelerde bulundu.

Taner Çiçek, Kate Osamor ile sohbetlerini şu sözlerle özetledi:

“Kate Osamor’dan çok güzel bilgiler aldık. Neler yapmamız gerektiği hakkında bizleri bilgi sahibi yaptı. Siyasetin içinde olmamız ve özellikle de gençlerimizin siyasetin içinde olmasının önemini bize anlattı. Londra’da siyasetin içinde olan Alevi arkadaşlarımız bir örnek olarak gösterildi. Özellikle Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş ve diğer yetkili arkadaşlarımız hakkında konuştuk.

Bizim gençlerimizin de siyasette atılıp, Alevileri temsil etmesinin üzerine durduk. Kate Osamor ile güzel bir görüş alışverişi oldu.”