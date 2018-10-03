İş adamını çırılçıplak soydular!

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yaşanan olay tartışma yarattı.

3 saat önce
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Paul Ponting isimli iş adamı polis tarafından gözaltına alındı. Ardından darp edilerek zorla polis aracına bindirildi. Polisin sert müdahalesine Ponting’in çocukları da şahit oldu.
Kodese atılan adam önce çırılçıplak soyuldu ardından da darp edildi. İş adamının suçsuz olduğu günler sonra ortayta çıktı. Adamı haksız yere darp eden polisler hakkında soruşturma açıldı.
Polis merkezi haksız yere darp edilen adam 35 bin sterlin ödeme yapmak zorunda kaldı. (HÜRRİYET.COM)

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