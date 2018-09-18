100 tabak suşi yedi, restorana girişi yasaklandı Almanya'nın Landshut kentinde 'yiyebildiğin kadar ye' kampanyası yapan bir açık büfe suşi restoranı, 100 tabak yemek yiyen triatloncu müşterisine giriş yasağı koydu.

Almanya’nın Landshut kentinde ‘yiyebildiğin kadar ye’ kampanyası yapan bir açık büfe suşi restoranı, 100 tabak yemek yiyen triatloncu müşterisine giriş yasağı koydu.

Jaroslav Bobrowski adlı müşteri, “hiç bitmeyen yemeği” için yaklaşık 16 Euro hesap ödedi.

Garsonlar, Bobrowski’nin bahşişini reddederken restoran sahibi, “Bu normal değil” dedi.

Bobrowski, 20 saat aç kaldıktan sonra tıka basa doyuncaya kadar yemek yenen bir rejim uyguluyor.

Eskiden vücut geliştirme sporu yaptığı belirtilen Bobrowski, bir gazeteye, giriş yasağına şaşırdığını belirterek restoranın düzenli bir müşterisi olduğunu söyledi.

80 TABAK FİLAN YEMİŞİMDİR

Bobrowski, 100 tabak suşi yemediğini, restoran sahibinin rakamı “abarttığını” öne sürerek “80 tabak falan yemişimdir. Ama 100’e yuvarlamışlar” dedi.

Garsonların Bobrowski’nin ne kadar suşi yediğini hesaplamak için masasındaki boş tabakları kaldırmadığı belirtiliyor. (BBCTÜRKÇE)