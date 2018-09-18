Atlasglobal 2019 yazının bilet fiyatlarını açıkladı

Atlasglobal’ın İngiltere Müdürü İlkan Teker, havayolu şirketinin 2019 bilet fiyatlarını açıkladığını kaydetti.

Bilet fiyatları ve uçuşlar hakkında bilgi veren Teker, şöyle konuştu:

“Erken rezervasyon, özellikle yoğun yaz tatili döneminde tercih ettiğiniz tarihleri ​​garantilemek ve mümkün olan en iyi ücreti almak için en iyi yoldur. Her zaman olduğu gibi, her şey Atlasglobal’ın fiyatlarına dahildir. Atlasglobal ile ücretsiz koltuk seçimi, uçuş sırasında yiyecek ve içecekler, bagaj hakkı gibi hizmetler için ekstra ücret ödemenize gerek yoktur – hepsi fiyata dahildir. Fly & Bus uçuşlarımızın çoğunda havaalanından şehir merkezine ücretsiz servis otobüsü hizmetimizden yararlanabilirsiniz.”

Atlasglobal, Londra Stansted’den İstanbul Atatürk Havalimanı’na her zaman uygun zamanlarda uçar. 2019 yazı için, İstanbul üzerinden Ercan’a, Antalya ve İzmir’e haftada 5 kez günlük uçuş bulunur ve 5 kez Gaziantep uçuşu da bulunur. Ayrıca İstanbul’dan, Tel Aviv, Beyrut, Kuveyt ve Irak, İran ve Kazakistan’daki destinasyonlar gibi birçok uluslararası destinasyona da bağlantılar bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi ve rezervasyon için www.atlasglb.com adresine giriş yapabilirsiniz.