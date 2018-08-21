New York’ta ‘mezbahadan kaçan’ keçiler metro seferlerini aksattı

11 saat önce
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ABD’nin New York kentinde, raylara çıkan iki keçi bir hatta metro seferlerin durmasına neden oldu. Bir mezbahadan kaçtıkları sanılan keçiler hayvan aktivisti Amerikalı komedyen Jon Stewart ve eşi Tracey’nin yardımıyla kurtarıldı. Keçiler hayvan barınağına yerleştirildi.

Sabah saatlerinde Brooklyn semtindeki raylarda görülen iki keçi, N hattındaki seferlerin kısa bir süreliğine durmasına yol açtı.

New York metrosunu işleten Metropolitan Ulaşım Kurumu (MTA) keçilerin Fort Hamilton ve New Utrehct duraklarının arasında görülmesinin ardından polis ve Hayvan Kontrol Kurumu’nun arandığını açıkladı.

Polis ve metro görevlileri, Stewart çifti tarafından kurtarılan hayvanları iğneyle uyuttu.

New York Metrosu’nun resmi Twitter hesabında, hayvan barınağına götürülen keçilerin fotoğrafıyla birlikte “İki çoook yaramaz çocuk” denildi.

HAYVAN BARINAĞINDA YAŞAYACAKLAR

Keçilerin nasıl metro raylarına ulaştığı bilinmiyor ancak yakındaki mezbahanelerden daha önce de hayvanlar kaçmıştı.

Hayvan barınağı yetkilisi Merediht Turner-Smith keçilerin, etleri için yetiştirilen Boer cinsi olduklarını söyledi.

Her ikisi de erkek olan Billy ve Willy adlı keçilerin bundan sonra hayvan barınağında yaşayacakları açıklandı.

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