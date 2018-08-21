Dünya liderlerinden ‘Kurban Bayramı’ mesajları

Dünya liderleri, bugün, Twitter aracılığıyla yayınladıkları mesajlarla, İslam aleminin ‘Kurban Bayramı’nı kutladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO

Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Müslümanların bayramını tebrik ederken şunları söyledi:

“Bütün Müslümanların Haccın sonunu işaret eden Kurban Bayramı’nı tebrik ederim. Bu, dünyanın pek çok yerindeki Müslümanın, arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır. Bu durum hepimiz için bir örnek teşkil etmekle birlikte, Müslümanlar, ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur. ABD Dışişleri Bakanlığı adına hepimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ederim.”

İNGİLTERE İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ CORBYN

Kurban Bayramı nedeniyle Twitter üzerinden tebrik mesajı yayınlayan liderlerden biri de, İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn oldu. Corbyn, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Tüm Müslümanların mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kurban Bayramı, bize İbrahim Peygamberin hikayesini hatırlatır. Bu hikaye, başkasına yardım etmek için kurban kesmeyi öğretir. Çeşitli dinlere mensup kişilerle olan ilişkilerimizde hepimiz saygı ve merhameti temel almalıyız. Ancak bu şekilde barış içinde aynı dünyayı paylaşabiliriz.”

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajında, “Herkesin bayramını kutlarım. Kurban Bayramı’nın temsil ettiği karşılıklı anlayış, hayır işlerinde bulunmak ve başkalarına karşı merhamet etmek gibi duygular, hepimize ilham vermeli” ifadelerini kullandı.

BM MÜLTECILER YÜKSEK KOMISERI GRANDI

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de kutlama mesajında, ‘Müslümanların hayır ve ortaklık ruhuyla dolu bir bayram geçirmeleri’ temennisinde bulundu.