Kraliçe Elizabeth II. Dünya Savaşı’nda kamyon şoförüydü

İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth, II.Dünya Savaşı’nda kamyon şoförlüğü yapmıştı. Babası kral VI. George başlarda izin vermese de sonradan o da sesini çıkarmadı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth henüz prensesken II. Dünya Savaşı’nda orduya destek vermek için kamyon şoförü olarak hizmet vermişti. Elizabeth’in her zaman orduya ve askeriyeye olan bir ilgisi vardı. Kadınlar II. Dünya Savaşı boyunca hem evde, hem de üniformalı olarak savaşta önemli bir rol oynuyorlardı zaten o dönem. II. Dünya Savaşı’ndaki şimdiye kadar hiç karşılaşılmamış çekişme, tüm nüfusun harekete geçmesini dolayısıyla kadınların rollerinin büyümesini kaçınılmaz kıldı.

KRAL ÖNCELERİ İZİN VERMEMİŞTİ

1942’de, 16 yaşında olan Elizabeth, o zamanlar İşçi-İngiliz İstihdam Bürosu’na kaydoldu. Kadın silahlı kuvvetlerinin bölümüne katılmak için çok istekliydi. Babası Kral VI. George ona izin vermiyordu, ancak zamanla o da bu durumu kabullendi.

ELİNDEN HER İŞ GELİYORDU

Elizabeth, yardımcı bölge servisinde bir tekerleği nasıl değiştireceğini, motorların nasıl yapılacağını ve yeniden nasıl inşa edeceğini, ambulansların ve diğer araçların nasıl taşınacağını öğrendi, hepsini uygulamalı olarak yapıyordu.

GECE EVİNE DÖNÜP PRENSES OLUYORDU

Elizabeth, gördüğü eğitim ve çalışma sırasında, on beş ay içinde Onursal Komutanlık rütbesine ulaştı. Burada bir Austin K2 ambulansı ve bir “Tilly” hafif kamyonunun bakımını da öğrenmişti. Prenses, savaş sırasında orduya birçok yönde destek verirken, diğer üyelerden farklı olarak, her gece Windsor Kalesi’nin kraliyet konutunda uyumaya dönüyordu.