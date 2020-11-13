Hollanda, Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği’ni ikna etmeye çalışacak

Hollanda’da koalisyonu oluşturan dört siyasi partinin Dağlık Karabağ, Libya ve Doğu Akdeniz’deki “hukuk dışı girişimleri” nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye silah ambargosu uygulaması önerisi, hükümet tarafından kabul edildi.

Türkiye’ye yönelik ambargosu, hükümet ortakları Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) Demokratlar 66 Partisi (D66) ve Hıristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından talep edildi.

Koalisyon partileri, Hollanda Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ele alındığı meclis oturumunda, hükümetin, Türkiye’ye uygulanacak silah ambargosu konusunda öncülük etmesi ve bu konuda AB ülkeleri nezdinde girişim başlatmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Türkiye’nin haydut bir devlete doğru sürüklenmesine” izin verdiğini savunan iktidar ortağı parti temsilcileri, “Ankara hükümetinin defalarca çizgiyi aştığını” öne sürdü.

Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a, Suriye’deki cihatçıları gönderdiğini, Libya ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku çiğnediğini savunan Hollandalı parlamenterler, Avrupa genelinde bir silah ambargosu için, hükümetin gerekeni yapmasını istedi. Ankara tüm bu iddiaları reddediyor.