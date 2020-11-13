Goldman Sachs: Wall Street’in ‘beyaz erkekler kulübü’nde artık daha çok kadın ve azınlık kökenli ortak olacak

Her yıl çalışanlarının bir kısmını ortaklığa terfi ettiren yatırım bankası Goldman Sachs, bu yıl yeni ortaklarını seçerken toplumdaki çeşitliliğin temsiline ağırlık verdiğini açıkladı.

New York’un finans merkezi Wall Street’in en büyük isimlerinden Goldman Sachs, kadın ve etnik azınlıklardan ortaklarının sayısını artıracağını açıkladı.

Dev yatırım bankası yeni ortaklarının neredeyse yarısının artık “beyaz erkek” klişesinin dışındaki kesimlerden geleceğini duyurdu.

Kuruluşun hemen tüm üst düzey görevlerine beyaz erkekleri atayan Goldman Sachs sık sık “erkekler kulübü” zihniyetine sahip olmakla suçlanıyordu.

Goldman Sachs’ın ortakları arasına girmek hep Wall Street’in en seçkin çevrelerinden birine girmek olarak görüldü.

Ortaklar, şirketin küçük bir hissesine sahipler ve 950 bin dolarlık çıplak maaşlarına, her yıl zam alıyorlar.

Bunun üstüne ayrıca bankanın özel yatırım fonlarına erişimleri ve onların gelecekte elde edeceği karlarda payları var.

Ne var ki bu yıl ortaklığa aldığı çalışanlarının sayısı, onlarca yılın en düşük düzeyine indi.

Yatırım bankasının “Goldman Sachs’ın her yeni kuşaktan üst düzey liderliğini belirlemek için yürütülen çok seçici bir süreç” diye tanımladığı bir eleme sonunda bu yıl 60 çalışanın ortak statüsüne alınmasına karar verildi.

Goldman Sachs bu 60 yeni ortağın 16’sının kadın, 4’ünün siyah, 3’ünün Latin Amerika kökenli ve 10’unun Asya kökenli ve toplam 32’sinin beyaz olduğunu açıkladı.