Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasında depremde 2 çocuk yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı

1 hour önce
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Yunanistan’ın Sisam (Samos) adasında da depremde iki çocuğun yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İngilizce yayımlanan Kathimerini gazetesinin kamu yayıncısı ERT’den aktardığı bilgilere göre, yıkılan bir duvarın altından iki çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Küçük bir tsunami sonucunda adadaki limanın su altında kaldığı ve bazı binaların hasar gördüğü belirtildi.

Ada sakinlerine kıyı bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Depremin Girit adasında ve Atina’da da hissedildiği belirtiliyor.

Başbakan Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı

Kathimerini gazetesinin İngilizce Twitter hesabında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak başsağlığı dilediği bildirildi. Miçotakis “Farklılıklarımız ne olursa olsun, böyle zamanlarda halklarımız yan yana durmalı” dedi.

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