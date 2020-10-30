Enfield Alevi Kültür Merkezi’nden öğrencilere yemek desteği

İngiltere Enfield Alevi Kültür Merkezi (İEAKM) ihtiyacı olan öğrencilere dernek yemekhanesinde ücretsiz yemek serviz edileceğini açıkladı.

Manchester United’ın oyuncusu Marcus Rashford ile birlikte sendika ve politikacıların yürüttüğü “okul tatillerinde ailesi düşük gelirli çocuklara ücretsiz yemek verilmesi” kampanyası geçen hafta Muhafazakar Parti tarafından reddedilmişti.

Enfield Alevi Kültür Merkezi’nin tarafından şu açıklama yapıldı:

“İngiltere hükümeti yardıma muhtaç öğrencilere tatillerde yemek yardımı kampanyasını durdurdu. Hükümetin bu kararını kınıyor ve bu yanlış kararı düzeltmelerini talep ediyoruz. 26 Ekim pazartesi gününden itibaren Enfield belediyesinin yönlendirdiği ailelere Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde bulunan Enfield Alevi Kültür Merkezi yöneticilerimiz bedava yemek hizmeti vermekteler. İngiltere hükümeti bu kararı değiştirene kadar imkanlarımız dahilinde dayanışmamız devam edecektir.”