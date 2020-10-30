Fransa İçişleri Bakanı: “İslamcı ideolojiye karşı savaş halindeyiz”

6 hours önce
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Fransa’nın Nice kentinde üç kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırının ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede başka saldırıların meydana gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi ve “İslamcı ideolojiye karşı savaş halindeyiz” dedi.

Notre-Dame Kilisesi’nde dün ikisi kadın üç kişi bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis yaralananların da olduğu saldırı sonrası 21 yaşındaki Brahim Aioussaoi adlı zanlıyı vurmuştu. Hastaneye kaldırılan zanlının durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Aioussaoi’nin saldırı sırasında tekbir getirdiği ve öldürdüğü kişilerden birinin başını kesmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Bakan Darmanin, Fransız radyosu RTL’ye yaptığı açıklamada, “Hem iç hem de dış düşman olan bir düşmana, bir ideolojiye karşı savaş halindeyiz, çünkü bir dine karşı savaşmıyoruz. Bir ideolojiye, İslamcı ideolojiye karşı savaş halindeyiz. Kültürel kodunu, yaşam tarzını, duyguları canlandırmayı terör yoluyla empoze etmek isteyen bir ideoloji” dedi.

Darmanin, “Bu korkunç saldırılar gibi başka olayların olduğunu ve olacağını anlamamız gerekiyor” ifadelerini de kullandı.

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