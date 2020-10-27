İtalya’da Covid-19 tedbirlerinin sıkılaşması birçok kentte protesto edildi

İtalya’da hükümetin Covid-19 salgınına karşı önlemleri sıkılaştırması birçok kentte zaman zaman şiddet olaylarının da görüldüğü gösterilerle protesto edildi.

Başbakan Giuseppe Conte’nin geçen Pazar günü açıkladığı yeni kararnameyle restoran ve barlara saat kısıtlaması getirilmesi; sinema, tiyatro, spor salonlarının kapatılması gibi bir dizi yeni kısıtlama dünden itibaren uygulanmaya başladı.