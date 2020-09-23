Kendini İsa ilan etmişti! Tarikat liderine dev operasyon

Kendini Hz. İsa’nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan Sergey Torop adlı bir tarikat lideri, Sibirya’da özel kuvvetlerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Özel kuvvetlerin dört helikopter ve ağır silahlarla düzenlediği operasyonda Sibirya’nın derinliklerinde 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilen tarikatın lideri Torop’la birlikte iki yardımcısının da gözaltına alındığı açıklandı.

Rus yetkililer, müritleri arasında Vissarion adıyla bilinen 59 yaşındaki Torop hakkında yasa dışı dini bir örgüt kurmak suçundan dava açılacağını, tarikatın müritlerden zorla para aldığını ve bu kişilere psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.

ESKİ POLİS MEMURU

Guardian gazetesinin haberine göre 1989’da Sovyet rejiminin yıkılmaya başladığı dönemde trafik polisi olarak çalışırken işini kaybettikten sonra bir “uyanış” yaşadığını söyleyen Torop 1991’de Son Ahit Kilisesi’ni kurdu.

Torop’un Krasnoyarsk bölgesinde ücra köylerde yaşayan binlerce müridinin olduğu belirtiliyor. Tarikatın yabancı üyelerinin de olduğu söyleniyor.

‘TANRI BENİM ÜZERİMDEN SÖYLÜYOR’

Torop, bir dönem Guardian’a verdiği röportajda, “Ben Tanrı değilim. İsa’yı Tanrı olarak görmek de yanlıştır. Ben Tanrı’nın yaşayan kelamıyım. Tanrı söylemek istediği her şeyi benim üzerimden söyler” demişti.

Rus medyasına göre tarikatın kuruluşu aşamasında Torop, İsa’nın Dünya’ya yakın bir yörüngeden herkesi izlediğini, Rusya’yı Meryem Ana’nın yönettiğini söylemişti ve kendini İsa ilan etmişti.

Tarikat üyeleri arasında herkesin vegan olması zorunlu. Para alışverişi yasak. Üyeler mütevazi kıyafetler giyiyor ve yıllar 1961’den başlıyor. Torop 14 Ocak 1961 doğumlu. Noel’in yerine de Torop’un doğduğu gün kutlanıyor.