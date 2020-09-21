Hollanda’da koronavirüs kısıtlamaları: Kafe, restoran ve barlar daha erken kapanacak

14 hours önce
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Hollanda’da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine, hükümet, salgını kontrol altına almak için yeni önlemler aldı. Pazar akşamı saat 18:00’den itibaren yürürlüğe giren kurallar kapsamında, kafe, restoran ve barlar için sınırlamalar getirildi.

İlk ve orta öğretim okullarının Ağustos sonundan itibaren yeniden açıldığı Hollanda’da, özellikle 20-40 yaş aralığındaki kişiler arasında koronavirüs vakalarının ciddi biçimde arttığı belirlendi.

Resmi verilere göre, 9-15 Eylül tarihleri arasında 8 bin 265 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Günlük vaka artışının 2 bin civarına çıkması üzerine, hükümet önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasına karar verdi.

Bakanlar kurulu, Hollanda’da salgının hızla yayıldığı 6 bölgede gece hayatına sınırlama getirdi.

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