Hollanda’da koronavirüs kısıtlamaları: Kafe, restoran ve barlar daha erken kapanacak

Hollanda’da koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine, hükümet, salgını kontrol altına almak için yeni önlemler aldı. Pazar akşamı saat 18:00’den itibaren yürürlüğe giren kurallar kapsamında, kafe, restoran ve barlar için sınırlamalar getirildi.