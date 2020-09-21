İngiltere hükümetini protesto eden Van Morrison’dan kısıtlamalara karşı ‘protesto şarkıları’

14 hours önce
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İngiltere hükümetini “halkın özgürlüklerini elinden almakla” suçlayan pop müziğin eski ve ünlü isimlerinden Van Morrison, koronavirüs önlemlerini protesto eden üç şarkıyı yakında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı yeni şarkılarında bilim insanlarının halkı “köleleştiren” önlemleri meşrulaştırmak için “gerçekleri çarpıttığını” ileri sürüyor ve “Yeni normal, normal değil. Biz özgür olmak için doğduk” diyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Çarşamba günü, “Ülkenin tamamında yeni sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamamak için elimizden geleni yapıyoruz” demişti.

Boris Johnson, parlamentonun en üst karma komisyonununda bilgi verirken “İkinci bir ulusal çapta sokağa çıkma yasakları dönemi istemiyorum. Bu, ülke için tamamen yanlış olur” diye konuşmuştu.

Johnson konşmasında, “Onun için insanların uyguladığımız altı kurala karşı çıkıp, hükümetin bireysel özgürlüklere çok sert müdahale ettiği yolundaki sözlerini duyduğumda, ne hissettiklerini anlıyorum. Ama bu hastalığı yenmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı

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