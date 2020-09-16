7 kez firar eden müebbet mahkumu: “Hapisten hep aşk için kaçtım”

İtalya’da cinayet, soygun, adam kaçırma gibi suçlardan ömür boyu hapis cezası alan 60 yaşındaki Giuseppe Mastini adlı mahkum, hapishaneden yedinci kez kaçmasının ardından bir çiftlik evinde yakalandı. Sevgilisini araması sayesinde izi bulunan Mastini, polise verdiği ifadede “Her seferinde aşk için kaçtım” dedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre ilk suçlarını Roma’da çocuk yaştayken işleyen Mastini, son olarak 1987 yılında cinayet de dahil bir dizi suçtan ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Mastini’nin adı, İtalyan yazar-yönetmen Pier Paolo Pasolini cinayeti soruşturmasına da karışmıştı. Ancak Mastini bu cinayetle ilgili suçlamaları reddetmiş ve bu davada mahkumiyet almamıştı.