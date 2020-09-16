“Koronavirüssüz” uçuş denemeleri: Yalnızca test sonucu negatif olanlar uçağa alınacak

İtalya’nın Roma ve Milano kentleri arasında, Avrupa’nın ilk “koronavirüssüz” uçuşları olarak adlandırılan seferler başlatıldı.

İtalyan havayolu şirketi Alitalia’nın her gün Roma’dan Milano’ya yaptığı 7 uçuştan 2’sinde yolculara uçuş öncesi test yapılacak. Uçuşlara yalnızca koronavirüs testi negatif çıkan yolcular kabul edilecek.

Yolcular Fiumicino Havalimanı’nda uçuş öncesi ücretsiz olarak “hızlı test” yaptırabilecek. Bu testin sonuçları yarım saat içinde belli olacak. Uçuştan en fazla 72 saat önce başka bir yerde yapılmış test sonuçları da kabul edilecek.

Test sonuçları negatif olsa da yolcular uçakta maske takmak zorunda olacak.

Koronavirüs testi pozitif çıkan yolcular ise bir kez daha teste tabi tutulacak ve bu testin sonucu da pozitif çıkarsa karantinaya alınacak. Bu yolculara bilet ücreti iade edilecek.

Alitalia, Roma Fiumicino Havalimanı idaresi ve yerel sağlık birimleri tarafından başlatılan projenin deneme aşaması bir ay sürecek. Bugün başlayan deneme süresinde başarılı sonuç alınması halinde projenin başka uçuşlara da uygulanması planlanıyor.

“Kornavirüssüz” uçuşlar sayesinde yolcuların kendilerini güvende hissetmesi ve hava taşımacılığının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Ancak hızlı testlerin güvenilirliği konusunda kaygılar da bulunuyor. Bu testlerin hastalığı ilk günlerinde tespit edemeyebildiği belirtiliyor.

Roma Fiumicino Havalimanı’nda halen Hırvatistan, İspanya, Malta ve Yunanistan’dan gelen yolculara koronavirüs testi yapılıyor.