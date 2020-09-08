AB: “Avrupa’da her 8 ölümden 1’nin sebebi hava kirliliği”

Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Çevre Ajansı yaptığı açıklamada, Avrupa’da karşılaşılan 8 ölümden 1’nin sebebinin hava kirliliği ve mevsim değişikliği gibi çevresel sebepler olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), Avrupa’da her 8 ölümden 1’nin sebebinin hava kirliliği olduğunu açıkladı. Kirli havanın aynı zamanda içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi sürecinde ölümlerde artışa sebep olduğu belirtildi. Ayrıca AÇA, Avrupa’da en büyük sağlık riskine sebep olan hava kirliliğinin her yıl 400 bin kişinin ölümüne sebep olduğunu açıkladı. Uzun süre kirli havaya maruz kalan bireylerde diyabet, akciğer hastalıkları ve kanser görüldüğü belirtildi.

Covid-19 pandemi sürecinde konulan sokağa çıkma yasaklarına bağlı olarak Avrupa’daki hava kirliliği seviyesinde düşüş gözlenirken yetkililer bu düşüşün geçici olduğunu ve AB ülkelerinin son 10 yıl içinde kirliliği engelleme konusundaki hedeflerinden şaşacağını düşünüyor. AÇA, “Çevre kalitesini yükseltmek için verilen gayret, karşılaşılan bu ölümleri önemli ölçüde azaltılabilir ve önleyebilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Çevre Ajansı’nın 2012’de yayınladığı son verilere göre, İngiltere’nin de aralarında olduğu Avrupa Birliğine üye 27 ülkede hayatını kaybeden 630 bin kişinin ölüm sebebinin çevresel faktörler olduğunu duyurmuştu.