Parkinson’a yakalanan Ozzy Osbourne bastonla görüntünlendi

Metal müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne, Parkinson teşhisi konulduğunu açıklamasından aylar sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta görüntülenmişti.

Boyasız saçları ve her zamanki bakımlı halinden uzak görüntüsüyle Osbourne, hayranlarını üzmüştü.

71 yaşındaki müzisyen, dün de California eyaletinin Santa Barbara şehrinde, elinde bastonuyla objektiflere yansıdı. Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, en son bu yıl ocak ayında eşi Sharon Osbourne ile katıldığı “Good Morning America” programında seyirci karşısına çıkmış ve hastalığını açıklamıştı.

Ünlü müzisyen, hastalığı nedeniyle şubat ayında başlayacağı No More Tours II adlı turnesinin Kuzey Amerika ayağını iptal etmişti. İsviçre’ye tedavi için giden Osbourne, corona virüs salgını başlayınca ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı.