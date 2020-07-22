Avupa tarihinde dönüm: Yenilenebilir enerji, fosil yakıtları geçti

\r\n\r\nAvrupa Birli\u011fi \u00fclkelerinin 2020\u2019nin ilk yar\u0131s\u0131nda kulland\u0131klar\u0131 elektri\u011fin y\u00fczde 40\u2019\u0131 yenilebilir kaynaklardan, y\u00fczde 34\u2019\u00fc ise fosil yak\u0131tlardan geldi. B\u00f6ylece tarihte bir ilk ya\u015fand\u0131. AB\u2019de corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131n\u0131n etkisiyle elektri\u011fe olan talep ise ge\u00e7en senenin ayn\u0131 d\u00f6nemine k\u0131yasla y\u00fczde 7 azald\u0131. Avrupa Birli\u011fi'nin y\u0131l\u0131n ilk alt\u0131 ay\u0131ndaki enerji raporu yay\u0131nland\u0131. Ortaya tarihi rakamlar \u00e7\u0131kt\u0131. Bloomberg'de yer alan habere g\u00f6re, Avrupa'da ilk kez yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullan\u0131m\u0131, fosil yak\u0131tlar\u0131 geride b\u0131rakt\u0131.\r\n\r\nKarbon sa\u0131in\u0131m\u0131 y\u00fczde 23 azald\u0131\r\n\r\nCorona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 nedeniyle enerjiye olan talebin d\u00fc\u015fmesi ve \u00e7evre konusundaki bilin\u00e7lenme, bunda b\u00fcy\u00fck pay sahibi oldu. AB'nin y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda \u00fcretti\u011fi elektri\u011fin y\u00fczde 40'\u0131 r\u00fczgar g\u00fclleri, g\u00fcne\u015f panelleri gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Y\u00fczde 34'\u00fc ise fosil yak\u0131tlardan sa\u011fland\u0131. Bunun sonucunda enerji sekt\u00f6r\u00fcnden kaynaklanan karbondioksit sal\u0131n\u0131m\u0131 da y\u00fczde 23 azald\u0131. Rakamlardaki bu geli\u015fmeler, y\u00fczy\u0131l\u0131n ortas\u0131na kadar karbon ayak izini s\u0131f\u0131rlamay\u0131 hedefleyen Avrupal\u0131 yetkilileri fazlas\u0131yla cesaretlendirdi.\r\n\r\nFosil yak\u0131tla \u00fcretim y\u00fczde 18 d\u00fc\u015ft\u00fc\r\n\r\nEnerji alan\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fcnce kurulu\u015flar\u0131ndan Ember'in elektrik analisti Dave Jones, \u201cBu, Avrupa'n\u0131n elektrik d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fcnde sembolik bir an\u0131 i\u015faret ediyor. Polonya ve \u00c7ek Cumhuriyeti gibi k\u00f6m\u00fcrden nas\u0131l kurtulaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen \u00fclkeler i\u00e7in kesin bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f oldu\u011funu g\u00f6steriyor\u201d dedi.\r\n\r\nCorona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131n\u0131n yaratt\u0131\u011f\u0131 ekonomik karga\u015fada yenilenebilir enerjinin y\u00fckseli\u015fi, nadir olumlu geli\u015fmelerden biri oldu. Hem talebin azalmas\u0131 hem de salg\u0131n endi\u015fesi nedeniyle fosil yak\u0131tla \u00e7al\u0131\u015fan tesisler \u00fcretimi durdururken, yenilenebilir kaynaklar\u0131n kapasitesi art\u0131r\u0131ld\u0131. Ember'in verilerine g\u00f6re y\u0131l\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda AB'de elektrik talebi y\u00fczde 7 d\u00fc\u015ft\u00fc. Fosil yak\u0131tla \u00fcretim ise ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re y\u00fczde 18 azald\u0131. Buna kar\u015f\u0131n yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji y\u00fczde 11 artt\u0131.\r\n\r\nM\u00fc\u015fteriye elektrik kullanmas\u0131 i\u00e7in \u00f6deme!\r\n\r\n2020'nin en b\u00fcy\u00fck kaybedeni, \u00e7evreye en fazla zarar\u0131 olan kaynaklar\u0131n ba\u015f\u0131nda gelen k\u00f6m\u00fcr oldu. H\u00fck\u00fcmetlerin emisyonlar\u0131 azaltmak i\u00e7in att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131mlar, karbon fiyat\u0131 y\u00fckseldik\u00e7e, bu yak\u0131t kayna\u011f\u0131ndan vazge\u00e7ilmeye ba\u015fland\u0131. K\u00f6m\u00fcr\u00fcn Avrupa Birli\u011fi genelindeki kullan\u0131m\u0131 y\u00fczde 32 azald\u0131.\r\n\r\nYenilenebilir enerjinin daha fazla tercih edilmesinin bir sonucu da \u2018negatif fiyatlar' olacak. R\u00fczgarl\u0131 ya da g\u00fcne\u015fli bir g\u00fcnde, yeterince t\u00fcketim olmad\u0131\u011f\u0131nda \u015febekeler g\u00fc\u00e7le dolup ta\u015fabilir. Bu durumda m\u00fc\u015fterilere elektrik kullanmalar\u0131 i\u00e7in \u00f6deme yap\u0131lacak!