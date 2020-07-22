Avupa tarihinde dönüm: Yenilenebilir enerji, fosil yakıtları geçti

Avrupa Birliği ülkelerinin 2020’nin ilk yarısında kullandıkları elektriğin yüzde 40’ı yenilebilir kaynaklardan, yüzde 34’ü ise fosil yakıtlardan geldi. Böylece tarihte bir ilk yaşandı. AB’de corona virüsü salgınının etkisiyle elektriğe olan talep ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azaldı. Avrupa Birliği’nin yılın ilk altı ayındaki enerji raporu yayınlandı. Ortaya tarihi rakamlar çıktı. Bloomberg’de yer alan habere göre, Avrupa’da ilk kez yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji kullanımı, fosil yakıtları geride bıraktı.

Karbon saıinımı yüzde 23 azaldı

Corona virüsü salgını nedeniyle enerjiye olan talebin düşmesi ve çevre konusundaki bilinçlenme, bunda büyük pay sahibi oldu. AB’nin yılın ilk yarısında ürettiği elektriğin yüzde 40’ı rüzgar gülleri, güneş panelleri gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Yüzde 34’ü ise fosil yakıtlardan sağlandı. Bunun sonucunda enerji sektöründen kaynaklanan karbondioksit salınımı da yüzde 23 azaldı. Rakamlardaki bu gelişmeler, yüzyılın ortasına kadar karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyen Avrupalı yetkilileri fazlasıyla cesaretlendirdi.

Fosil yakıtla üretim yüzde 18 düştü

Enerji alanındaki düşünce kuruluşlarından Ember’in elektrik analisti Dave Jones, “Bu, Avrupa’nın elektrik dönüşümünde sembolik bir anı işaret ediyor. Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi kömürden nasıl kurtulacağını düşünen ülkeler için kesin bir çıkış olduğunu gösteriyor” dedi.

Corona virüsü salgınının yarattığı ekonomik kargaşada yenilenebilir enerjinin yükselişi, nadir olumlu gelişmelerden biri oldu. Hem talebin azalması hem de salgın endişesi nedeniyle fosil yakıtla çalışan tesisler üretimi durdururken, yenilenebilir kaynakların kapasitesi artırıldı. Ember’in verilerine göre yılın ilk yarısında AB’de elektrik talebi yüzde 7 düştü. Fosil yakıtla üretim ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Buna karşın yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji yüzde 11 arttı.

Müşteriye elektrik kullanması için ödeme!

2020’nin en büyük kaybedeni, çevreye en fazla zararı olan kaynakların başında gelen kömür oldu. Hükümetlerin emisyonları azaltmak için attığı adımlar, karbon fiyatı yükseldikçe, bu yakıt kaynağından vazgeçilmeye başlandı. Kömürün Avrupa Birliği genelindeki kullanımı yüzde 32 azaldı.

Yenilenebilir enerjinin daha fazla tercih edilmesinin bir sonucu da ‘negatif fiyatlar’ olacak. Rüzgarlı ya da güneşli bir günde, yeterince tüketim olmadığında şebekeler güçle dolup taşabilir. Bu durumda müşterilere elektrik kullanmaları için ödeme yapılacak!