Almanya ekonomisi koronavirüs sebebiyle resesyona girdi

4 hours önce
0 139 Bir dakikadan az
fabrikalar

Almanya ekonomisi, 2009’daki finansal krizin ardından yaşadığı en büyük gerileme ile resesyona girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerleri ve üretimin Mart ortasında büyük oranda durmasıyla, Avrupa’nın en büyük ekonomisi 2020’nin ilk 3 ayında yüzde 2.2 daraldı.

Almanya ekonomisinin durumu diğer büyük Avrupa ülkelerine kıyaslaysa iyi. Fransa ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5.8, İtalya da yüzde 4.7 daraldı.

16 eyalette de fabrikalar ve inşaat sahalarının bu süreçte açık kalması ve devletin büyük yardım paketi ile Almanya salgın krizini nispeten hafif atlattı.

Dördüncü çeyrek rakamının yüzde 0.1 düşüşe revize edilmesi ile birlikte, ekonomi üst üste iki çeyrek daralma göstermesinden dolayı Almanya resesyona girmiş oldu.

Ekonomistler koronavirüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların etkisinin daha çok hissedildiği yılın 2. çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran) ülke ekonomilerinde daha da büyük bir daralma bekliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

22 hours önce
740

Boris Johnson huzurevlerinde koronavirüs konusunda yalan söylemekle suçlanıyor

1 day önce
923

Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 428 kişinin daha yaşamını yitirdi açıklandı

1 day önce
505

Dünya Sağlik Örgütü: Koronavirüs kalici olabilir

2 days önce
755

Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 494 kişi daha yaşamını yitirerek toplam sayı 33 bini geçti

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.