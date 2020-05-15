Almanya ekonomisi koronavirüs sebebiyle resesyona girdi

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAlmanya ekonomisi, 2009'daki finansal krizin ard\u0131ndan ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 en b\u00fcy\u00fck gerileme ile resesyona girdi.\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle i\u015f yerleri ve \u00fcretimin Mart ortas\u0131nda b\u00fcy\u00fck oranda durmas\u0131yla, Avrupa'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck ekonomisi 2020'nin ilk 3 ay\u0131nda y\u00fczde 2.2 darald\u0131.\r\nAlmanya ekonomisinin durumu di\u011fer b\u00fcy\u00fck Avrupa \u00fclkelerine k\u0131yaslaysa iyi. Fransa ekonomisi ilk \u00e7eyrekte y\u00fczde 5.8, \u0130talya da y\u00fczde 4.7 darald\u0131.\r\n16 eyalette de fabrikalar ve in\u015faat sahalar\u0131n\u0131n bu s\u00fcre\u00e7te a\u00e7\u0131k kalmas\u0131 ve devletin b\u00fcy\u00fck yard\u0131m paketi ile Almanya salg\u0131n krizini nispeten hafif atlatt\u0131.\r\nD\u00f6rd\u00fcnc\u00fc \u00e7eyrek rakam\u0131n\u0131n y\u00fczde 0.1 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe revize edilmesi ile birlikte, ekonomi \u00fcst \u00fcste iki \u00e7eyrek daralma g\u00f6stermesinden dolay\u0131 Almanya resesyona girmi\u015f oldu.\r\nEkonomistler koronavir\u00fcs \u00f6nlemleri kapsam\u0131ndaki k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n etkisinin daha \u00e7ok hissedildi\u011fi y\u0131l\u0131n 2. \u00e7eyre\u011finde (Nisan, May\u0131s, Haziran) \u00fclke ekonomilerinde daha da b\u00fcy\u00fck bir daralma bekliyor.