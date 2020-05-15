İngiltere’de sendikalar iptal edilen sağlık hizmetleri açılırken güvenliğin ilk planda olmasını istiyor

\r\n\u0130ngiltere'de sa\u011fl\u0131k sendikalar\u0131, koronavir\u00fcs nedeniyle iptal edilen sa\u011fl\u0131k hizmetleri yeniden ba\u015flat\u0131l\u0131rken \u00f6nceli\u011fin g\u00fcvenlik olmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\nUlusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi (NHS) eski faaliyetlerine d\u00f6nerken dikkat edilmesi gerekenlere dair dokuz maddelik bir eylem plan\u0131 haz\u0131rlayan sendikalar, ki\u015fisel koruyucu ekipman ve sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na h\u0131zl\u0131 test gibi imkanlar olmadan bu faaliyetlerin ba\u015flat\u0131lmamas\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n maa\u015flar\u0131na zamlar koronavir\u00fcs krizi nedeniyle durdurulmu\u015ftu.\r\n\r\nSendikalar sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na bu konuda bir istisna yap\u0131lmas\u0131, ayr\u0131ca fazla mesai \u00fccreti \u00f6denmesi gerekti\u011fini savunuyor.\r\n\r\n\u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmeti ki\u015fisel koruyucu ekipman tedari\u011fi i\u00e7in aral\u0131ks\u0131z \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nNHS \u0130ngiltere'deki hastanelere, koronavir\u00fcs nedeniyle durdurulan acil olmayan sa\u011fl\u0131k hizmetlerini tekrar ba\u015flatmalar\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\nKonuyla ilgili ortak a\u00e7\u0131klama yapan 16 sendika, \u0130ngiltere'de baz\u0131 i\u015f yerlerinin a\u00e7\u0131lmas\u0131yla birlikte \u015firketlerin koruyucu ekipman talebinin de artt\u0131\u011f\u0131n\u0131, bu y\u00fczden sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 i\u00e7in koruyucu ekipman bulman\u0131n zorla\u015fabilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.