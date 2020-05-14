İngiltere’de hastanelerde hayatını kaybeden Covid-19 hastalarının ‘dörtte biri şeker hastasıydı’

İngiltere’de hastanelerde yaşamını yitiren Covid-19 hastalarının dörtte birinin şeker hastası olduğu açıklandı.

Ulusal Sağlık Hizmeti NHS’in İngiltere kolunun yayımladığı verilere göre, 31 Mart’tan bu yana ölen 22.332 hastanın 5973’ü (yüzde 26) şeker hastasıydı. 4048’inin (yüzde 18) demansı, 3245’ünün (yüzde 15) kronik akciğer hastalığı, 1549’unun da astımı vardı.

NHS hayatını kaybeden hastaların birden çok rahatsızlığı da bulunabileceğini kaydetti.