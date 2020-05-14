Boris Johnson huzurevlerinde koronavirüs konusunda yalan söylemekle suçlanıyor

1 min önce
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boris johnson

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Sir Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson’ı huzurevlerinde koronavirüse karşı alınan önlemler konusunda yalan söylemekle suçladı.

Sir Keir bugün Parlamento’da Başbakan Johnson’a, ölümlerin büyük bir kısmının huzurevlerinde gerçekleştiğini hatırlatarak “12 Mart’a kadar hükümet ‘huzurevlerindekilerin etkilenme ihtimali çok düşük’ diyordu” dedi, hükümeti yeterli önlem almamakla eleştirdi.

Johnson ise hükümetin tavsiye kararlarında böyle bir ifadenin yer almadığını söyledi.

Soru cevabın ardından Başbakan Johnson’a bir mektup gönderen Sir Keir, hükümetin 12 Mart öncesi tavsiye kararında yer alan söz konusu cümleyi alıntıladı ve “Böylesi ulusal kriz dönemlerinde bakanların paylaştıkları bilgilerin doğru olması her zamankinden daha önemli. Bu yüzden en kısa sürede Parlamento’ya dönerek sözlerinizi düzeltmenizi, hükümetin tavsiye kararının gerçekten bu şekilde olduğunu kabul etmenizi bekliyorum” dedi.

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