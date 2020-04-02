Sigara içme oranını düşürmek isteyen Danimarka hükümeti sigaraya yüzde 37 zam yaptı

Danimarka’da bir sigara paketi, yüzde 37’lik zammın ardından 55 krona yükseldi.

Danimarka hükümetinin geçen yıl aralık ayında aldığı, sigara fiyatlarını 2020 ve 2022 yıllarında artırma kararı, yürürlüğe girdi.

1 Nisan’da uygulanmaya başlayan yeni fiyatlarla birlikte, Danimarka’da 40 krona satılan bir sigara paketi 55 krona yükseldi.

Ülkede sigara fiyatlarındaki artış 2022’de de sürecek. Hükümetin açıkladığı sigara zammına göre, 1 Nisan’da 55 krona yükselen bir paket sigaranın fiyatı, 2022’de 60 krona çıkacak.

Hükümet söz konusu zamlarla, sigara tiryakilerinin sayısını düşürmeyi hedefliyor.