Sigara içme oranını düşürmek isteyen Danimarka hükümeti sigaraya yüzde 37 zam yaptı

2 days önce
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Danimarka’da bir sigara paketi, yüzde 37’lik zammın ardından 55 krona yükseldi.

Danimarka hükümetinin geçen yıl aralık ayında aldığı, sigara fiyatlarını 2020 ve 2022 yıllarında artırma kararı, yürürlüğe girdi.

1 Nisan’da uygulanmaya başlayan yeni fiyatlarla birlikte, Danimarka’da 40 krona satılan bir sigara paketi 55 krona yükseldi.

Ülkede sigara fiyatlarındaki artış 2022’de de sürecek. Hükümetin açıkladığı sigara zammına göre, 1 Nisan’da 55 krona yükselen bir paket sigaranın fiyatı, 2022’de 60 krona çıkacak.

Hükümet söz konusu zamlarla, sigara tiryakilerinin sayısını düşürmeyi hedefliyor.

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