Koronavirüsle mücadelede ‘İsveç modeli’ işe yarar mı?

\r\n\r\n\r\nAvrupa'n\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesinde koronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in tecrit ve g\u00f6n\u00fcll\u00fc karantina uygulan\u0131rken yaln\u0131zca bir \u00fclkede hayat normale yak\u0131n seyrediyor: \u0130sve\u00e7.\r\nUzun k\u0131\u015f aylar\u0131ndan sonra havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla halk ba\u015fkent Stockholm'de kafelerin, restoranlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda oturuyor.\r\n\r\nAileler Mariatorget Meydan\u0131'nda dondurmalar\u0131n\u0131 yiyor, gen\u00e7ler de kalabal\u0131k sokaklar\u0131n kald\u0131r\u0131mlar\u0131nda i\u00e7kilerini yudumluyor.\r\n\r\n\u015eehrin bir di\u011fer k\u00f6\u015fesinde de gece kul\u00fcpleri bu hafta da a\u00e7\u0131kt\u0131. Ama Pazar g\u00fcn\u00fcnden itibaren 50 ki\u015fiden fazla kat\u0131l\u0131ml\u0131 etkinler yasaklan\u0131yor.\r\n\r\nDanimarka'da ise etkinli\u011fe kat\u0131l\u0131m say\u0131s\u0131 10 ki\u015fiyle s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131ld\u0131. \u0130ngiltere'de ise evde kalanlar\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7 kimseyle bir araya gelinmesine izin verilmiyor.\r\n\r\nAma \u0130sve\u00e7'in ula\u015f\u0131m hatlar\u0131 normalden daha sessiz. Stockholm'\u00fcn toplu ula\u015f\u0131m \u015firketi SL ge\u00e7en hafta metro ve tren hatlar\u0131ndaki yolcu say\u0131s\u0131n\u0131n %50 oran\u0131nda d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\nKamuoyu ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na g\u00f6re Stockholm'de ya\u015fayanlar\u0131n yar\u0131s\u0131na yak\u0131n\u0131 evden \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nStockholm'\u00fcn k\u00fcresel i\u015f ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131 destekleyen devlet kaynakl\u0131 Stockholm Business Region \u015firketi, Stockholm'deki b\u00fcy\u00fck \u015firketlerde ise evde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n oran\u0131n\u0131n en az %90 oldu\u011funu belirtiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130sve\u00e7'teki teknik i\u015f g\u00fcc\u00fc ve altyap\u0131s\u0131 ile \u00e7al\u0131\u015fma k\u00fclt\u00fcr\u00fc uzun bir s\u00fcredir esnek ve uzaktan \u00e7al\u0131\u015fma imkan\u0131 i\u00e7in g\u00fc\u00e7l\u00fc bir zemin olu\u015fturuyordu.\r\n\r\n\u015eirketin CEO'su Staffan Ingvarsson, "Her \u015firketin bunu yapma imkan\u0131 vr ve yap\u0131yorlar, i\u015fe de yar\u0131yor" dedi.\r\n\r\nIngvarsson'un s\u00f6zleri burada h\u00fck\u00fcmetin de stratejisini \u00f6zetliyor: Ki\u015fisel sorumluluk.\r\n\r\nKamu sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yetkilileri ve siyaset\u00e7iler, vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00e7ok kat\u0131 \u00f6nlemlere ihtiya\u00e7 duyulmadan yava\u015flatmay\u0131 umuyor.\r\n\r\nKat\u0131 kurallardan \u00e7ok \u00f6neriler var. \u00c7o\u011fu da hasta olanlar\u0131n, ya\u015fl\u0131lar\u0131n evlerinde kalmas\u0131, ellerin y\u0131kanmas\u0131 ve \u00e7ok gerekli olmayan seyahatlere \u00e7\u0131k\u0131lmamas\u0131 ve evden \u00e7al\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde.\r\n\r\n\u0130sve\u00e7'te \u015fu ana kadar 3.500'e yak\u0131n koronavir\u00fcs vakas\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc, Covid-19'dan \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 da 105.\r\n\r\nGe\u00e7en hafta sonu televizyondan halka seslenen \u0130sve\u00e7 Ba\u015fbakan\u0131 Stefan L\u00f6fven "Biz yeti\u015fkinler, yeti\u015fkin gibi davranmal\u0131y\u0131z. Panik veya dedikodu yaymamal\u0131y\u0131z. Hi\u00e7 kimse bu kriz kar\u015f\u0131s\u0131nda yaln\u0131z de\u011fil, her bir ki\u015finin a\u011f\u0131r sorumluluklar\u0131 var" dedi.\r\nG\u00fcven seviyesi y\u00fcksek\r\nNovus adl\u0131 anket \u015firketinin ara\u015ft\u0131rmas\u0131na g\u00f6re \u0130sve\u00e7lilerin b\u00fcy\u00fck \u00e7o\u011funlu\u011fu Ba\u015fbakan L\u00f6fven'in konu\u015fmas\u0131n\u0131 dinledi ve hakl\u0131 buldu.\r\n\r\nDi\u011fer yandan \u0130sve\u00e7'te kamu yetkililerine duyulan g\u00fcven olduk\u00e7a y\u00fcksek. Bir\u00e7oklar\u0131na g\u00f6re halk\u0131n yap\u0131lan \u00f6nerilere g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak uymas\u0131n\u0131n nedeni de bu g\u00fcven.\r\n\r\n\u00dclkenin koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na yakla\u015f\u0131mda demografi de \u00f6nemli bir rol oynuyor olabilir. Bir ailede birka\u00e7 ku\u015fa\u011f\u0131n s\u0131kl\u0131kla ayn\u0131 evde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Akdeniz \u00fclkelerine k\u0131yasla \u0130sve\u00e7'te evlerde genellikle tek ki\u015fi ya\u015f\u0131yor, bu da vir\u00fcs\u00fcn aile i\u00e7inde da\u011f\u0131lmas\u0131 riskini azalt\u0131yor.\r\n\r\n\u0130sve\u00e7liler d\u0131\u015far\u0131da vakit ge\u00e7irmeyi de \u00e7ok seven bir halk. Yetkililer, halk\u0131 evlerine kapatman\u0131n \u0130sve\u00e7lilerin fiziksel ve ruh sa\u011fl\u0131klar\u0131na olumsuz etki yapaca\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle de kat\u0131 kurallardan ka\u00e7\u0131n\u0131yor.\r\n\r\nStockholm Ticaret Odas\u0131 CEO'su Andreas Hatzigeorgiou, "Salg\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131\u011fa etkilerini en aza indirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, sa\u011fl\u0131k krizinin yarataca\u011f\u0131 ekonomik etkileri de azaltman\u0131n yollar\u0131n\u0131 bulmal\u0131y\u0131z" diyor:\r\n\r\n"Burada i\u015f d\u00fcnyas\u0131, \u0130sve\u00e7 h\u00fck\u00fcmetinin vir\u00fcse kar\u015f\u0131 tutumunu bir\u00e7ok \u00fclkeye k\u0131yasla \u00e7ok daha makul buluyor."\r\n\r\n'Tarih g\u00f6sterecek'\r\n\u0130sve\u00e7liler t\u00fcm Avrupa'da hayat\u0131n duru\u015funu izlerken baz\u0131lar\u0131 ise \u00fclkenin yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sorgulamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\u0130sve\u00e7 Karolinska Enstit\u00fcs\u00fc'nde g\u00f6revli epidemiyolojist Dr. Emma Frans, "Halk tavsiyeleri dinlemeye yatk\u0131n ama bu tip kritik durumlarda bunun yeterli olup olmayaca\u011f\u0131ndan emin de\u011filim" diyor.\r\n\r\nDr. Frans, insanlar\u0131n ma\u011fazalar ve spor salonlar\u0131 gibi yerlerde birbirleriyle ne kadar temasta olabileceklerine dair daha 'net talimatlar' olmas\u0131 gerekti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde.\r\n\r\nBaz\u0131 i\u015fyerleri \u00e7al\u0131\u015fmaya devam ederken baz\u0131lar\u0131 ise olumsuz etkileri g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nMariatorget Meydan\u0131'n\u0131n kalabal\u0131k barlar\u0131 aras\u0131ndaki pop\u00fcler bir berber olan Honest AI, randevular\u0131 ve \u00e7al\u0131\u015fan say\u0131s\u0131n\u0131 azaltmalar\u0131na ra\u011fmen m\u00fc\u015fteri say\u0131s\u0131n\u0131n azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\nSahibi AI Mocika, "E\u015fimin de kendi \u015firketi var, dolay\u0131s\u0131yla ekonomik a\u00e7\u0131dan yaln\u0131zca kendi i\u015flerimizin gelirlerine ba\u011fl\u0131y\u0131z. \u0130\u015fler iyi gitmiyor. \u00d6demem gereken faturalar var. Bankalar\u0131 aramam\u0131z gerekecek" diyor.\r\n\r\nAl Mocika, \u0130sve\u00e7 h\u00fck\u00fcmetinin taktik de\u011fi\u015ftirece\u011fine ve tecrit uygulamas\u0131 ba\u015flataca\u011f\u0131na inan\u0131yor. \u0130sve\u00e7li yetkililer de bu se\u00e7ene\u011fin hala masada oldu\u011funu ifade etmi\u015fti.\r\n\r\nDr. Emma Frans da Avrupa genelinde siyaset\u00e7ilerin ve bilim insanlar\u0131n\u0131n benimsedikleri uygulamalar\u0131n hangilerinin do\u011fru ve yanl\u0131\u015f oldu\u011funu 'tarihin g\u00f6sterece\u011fini' s\u00f6yl\u00fcyor:\r\n\r\n"\u015eimdilik en etkili \u00f6nlemin hangisi oldu\u011funu hi\u00e7 kimse bilmiyor. Bu kararlar\u0131 veren ki\u015fi olmad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in mutluyum."