İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 19 bin 522, ölü sayısı bin 228

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 h\u0131zla devam ediyor. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan resmi a\u00e7\u0131klamaya \u00fclkede vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 19 bin 522'ye y\u00fckselirken, hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131ysa bin 228'e t\u0131rmand\u0131.\r\n\r\n\u015eimdiye kadar 127 bin 737 ki\u015feye test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtilen a\u00e7\u0131klamada, 108 bin 215 ki\u015fide Koronavir\u00fcse rastlanmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n28 Mart Cumartesi saat 17.00 itibar\u0131yla \u00fclkede vir\u00fcse sebepli \u00f6l\u00fcm say\u0131s\u0131 209 artarak, toplamda bin 228'e y\u00fckseldi.