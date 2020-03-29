İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 19 bin 522, ölü sayısı bin 228

8 hours önce
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İngiltere’de Koronavirüs salgını hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya ülkede vaka sayısının 19 bin 522’ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısıysa bin 228’e tırmandı.

Şimdiye kadar 127 bin 737 kişeye test yapıldığı belirtilen açıklamada, 108 bin 215 kişide Koronavirüse rastlanmadığı belirtildi.

28 Mart Cumartesi saat 17.00 itibarıyla ülkede virüse sebepli ölüm sayısı 209 artarak, toplamda bin 228’e yükseldi.

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