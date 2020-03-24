İspanya’da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu

2 days önce
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Madrid

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya’da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu.

İspanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, askerlerin dezenfektasyon çalışmaları için huzurevlerine gittiği, tesislerin tamamen terk edilmiş halde bulunduğu belirtildi.

İspanya Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Telecinco kanalına verdiği röportajda yaşlılara muamele konusunda hükümetin ‘katı ve tavizsiz’ hareket edeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Robles, “Ordu, bazı huzurevi ziyaretlerinde yaşlı kişileri tamamen terk edilmiş biçimde, kimi zaman yataklarında ölmüş halde buldu” diye konuştu.

Huzurevlerinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından çalışanların tesisleri terk ettiği açıklandı.

Madrid'deki Palacio de Hielo buz pisti morga dönüştürülmüş durumda.
Madrid’deki Palacio de Hielo buz pisti morga dönüştürülmüş durumda

Normal prosedür, huzurevinde hayatını kaybeden bir kişinin ailesi tarafından alınana kadar tesisteki morgda bekletilmesi yönünde. Ancak hayatını kaybedenlerin koronavirüse yakalanmış olduklarından şüphelenen huzurevi çalışanlarının ailelere haber vermeden tesisi terk ettiği sanılıyor.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, düzenlediği basın toplantısında huzurevlerinin hükümeti için öncelik olduğunu ifade etti ve “Bu tesislerde en sıkı tedbirleri alacağız” dedi.

2 bini üzerinde kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İspanya’da, başkent Madrid’deki bir buz pisti, morg olarak kullanılmaya başlandı.

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