İspanya’da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu

\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan en \u00e7ok etkilenen Avrupa \u00fclkelerinden birisi olan \u0130spanya'da askerler terk edilmi\u015f huzurevlerine girdi ve ya\u015fl\u0131 ki\u015filerin cesetlerini yataklar\u0131nda buldu.\r\n\u0130spanya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, askerlerin dezenfektasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in huzurevlerine gitti\u011fi, tesislerin tamamen terk edilmi\u015f halde bulundu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\u0130spanya Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, konuyla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nSavunma Bakan\u0131 Margarita Robles, Telecinco kanal\u0131na verdi\u011fi r\u00f6portajda ya\u015fl\u0131lara muamele konusunda h\u00fck\u00fcmetin 'kat\u0131 ve tavizsiz' hareket edece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nSavunma Bakan\u0131 Robles, "Ordu, baz\u0131 huzurevi ziyaretlerinde ya\u015fl\u0131 ki\u015fileri tamamen terk edilmi\u015f bi\u00e7imde, kimi zaman yataklar\u0131nda \u00f6lm\u00fc\u015f halde buldu" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nHuzurevlerinde koronavir\u00fcs tespit edilmesinin ard\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n tesisleri terk etti\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nNormal prosed\u00fcr, huzurevinde hayat\u0131n\u0131 kaybeden bir ki\u015finin ailesi taraf\u0131ndan al\u0131nana kadar tesisteki morgda bekletilmesi y\u00f6n\u00fcnde. Ancak hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin koronavir\u00fcse yakalanm\u0131\u015f olduklar\u0131ndan \u015f\u00fcphelenen huzurevi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n ailelere haber vermeden tesisi terk etti\u011fi san\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\u0130spanya Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Salvador Illa, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda huzurevlerinin h\u00fck\u00fcmeti i\u00e7in \u00f6ncelik oldu\u011funu ifade etti ve "Bu tesislerde en s\u0131k\u0131 tedbirleri alaca\u011f\u0131z" dedi.\r\n\r\n2 bini \u00fczerinde ki\u015finin koronavir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u0130spanya'da, ba\u015fkent Madrid'deki bir buz pisti, morg olarak kullan\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.