İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölümler 422’yi bulunca hükümet NHS için 250 bin gönüllü aramaya başladı

Koronavirüs salgını Birleşik Krallık’ta hızla yayılmaya devam ederken, hükümet tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Ulusal Sağlık Sisteminde yer alacak 250 bin gönüllüye ihtiyaç duyulduğu yönünde açıklama yapıldı.

Salgın önlemleri kapsamında daha önce gazetecilerin de katıldığı günlük bilgilendirme toplantısı bugün sanal ortamda gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock öncülüğünde Başbakanlık resmi konutunda gerçekleşen toplantıya basın mensupları internetten katılarak sorularını yöneltti.

Bakan Hancock, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemleri ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Hancock, Koronavirüse karşı Ulusal Sağlık Sisteminde gönüllü olarak görev almak isteyen 250 bin kişiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, salgına karşı Londra’nın en büyük fuar merkezi olan ExCel’de geçici bir hastanenin kurulumuna başlandığı duyurdu.

Gelecek hafta açılması planlanan hastanenin 4 bin kişi kapasiteli olması beklenirken, NHS’in ihtiyacı kapsamında hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin de salgınla mücadelede görev alacağı bilgisi paylaşıldı.

VAKA SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Koronavirüs vaka sayısı yapılan test sonuçlarına göre resmi olarak 8 bin 77’ye ulaştı. Bir gün de bin 427 kişi de daha görülen virüs sebebiyle ölümler de arttı. Dün itibarıyla 335 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan salgın, 87 kişinin daha ölümüne sebep olarak toplamda 422 kişinin yaşamlarını yitirmesine sebep oldu.

EMEKLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI GERİ DÖNÜYOR

Geçtiğimiz günlerde hükümetin yapmış olduğu yardım çağrısının ardından emekli sağlık çalışanları salgınla mücadelede görev almak için başvuru yapmaya başladı.

Yapılan açıklamaya göre 11 bin 500’den fazla sağlık çalışanı geri döneceğini açıkladı. Bu kişiler arasında 2 bin 600’den fazla doktor, 6 binden fazla hemşire, 3 bin civarında ilk yardımcı bulunuyor.