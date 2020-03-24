İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölümler 422’yi bulunca hükümet NHS için 250 bin gönüllü aramaya başladı

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta h\u0131zla yay\u0131lmaya devam ederken, h\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan bug\u00fcn yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sisteminde yer alacak 250 bin g\u00f6n\u00fcll\u00fcye ihtiya\u00e7 duyuldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSalg\u0131n \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda daha \u00f6nce gazetecilerin de kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnl\u00fck bilgilendirme toplant\u0131s\u0131 bug\u00fcn sanal ortamda ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Matt Hancock \u00f6nc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde Ba\u015fbakanl\u0131k resmi konutunda ger\u00e7ekle\u015fen toplant\u0131ya bas\u0131n mensuplar\u0131 internetten kat\u0131larak sorular\u0131n\u0131 y\u00f6neltti.\r\n\r\nBakan Hancock, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, salg\u0131nla m\u00fccadele kapsam\u0131nda al\u0131nan \u00f6nlemleri ve yap\u0131lmas\u0131 planlanan projeler hakk\u0131nda bilgi verdi.\r\n\r\nHancock, Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sisteminde g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak g\u00f6rev almak isteyen 250 bin ki\u015fiye ihtiya\u00e7 duyuldu\u011funu belirterek, salg\u0131na kar\u015f\u0131 Londra\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck fuar merkezi olan ExCel\u2019de ge\u00e7ici bir hastanenin kurulumuna ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 duyurdu.\r\n\r\nGelecek hafta a\u00e7\u0131lmas\u0131 planlanan hastanenin 4 bin ki\u015fi kapasiteli olmas\u0131 beklenirken, NHS\u2019in ihtiyac\u0131 kapsam\u0131nda hem\u015firelik e\u011fitimi alan \u00f6\u011frencilerin de salg\u0131nla m\u00fccadelede g\u00f6rev alaca\u011f\u0131 bilgisi payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\nVAKA SAYISI 8 B\u0130N\u0130 GE\u00c7T\u0130\r\nKoronavir\u00fcs vaka say\u0131s\u0131 yap\u0131lan test sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re resmi olarak 8 bin 77\u2019ye ula\u015ft\u0131. Bir g\u00fcn de bin 427 ki\u015fi de daha g\u00f6r\u00fclen vir\u00fcs sebebiyle \u00f6l\u00fcmler de artt\u0131. D\u00fcn itibar\u0131yla 335 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesine sebep olan salg\u0131n, 87 ki\u015finin daha \u00f6l\u00fcm\u00fcne sebep olarak toplamda 422 ki\u015finin ya\u015famlar\u0131n\u0131 yitirmesine sebep oldu.\r\nEMEKL\u0130 SA\u011eLIK \u00c7ALI\u015eANLARI GER\u0130 D\u00d6N\u00dcYOR\r\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde h\u00fck\u00fcmetin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan emekli sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 salg\u0131nla m\u00fccadelede g\u00f6rev almak i\u00e7in ba\u015fvuru yapmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nYap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re 11 bin 500\u2019den fazla sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 geri d\u00f6nece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Bu ki\u015filer aras\u0131nda 2 bin 600\u2019den fazla doktor, 6 binden fazla hem\u015fire, 3 bin civar\u0131nda ilk yard\u0131mc\u0131 bulunuyor.