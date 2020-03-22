Hollanda’da 4 kişinin öldüğü tramvay saldırısı sanığı Gökmen Tanış’a ömür boyu hapis

5 hours önce
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Hollanda’nın Utrecht kentinde geçen yıl 18 Mart’ta 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan tramvay saldırısının sanığı Gökmen Tanış, “terör amaçlı saldırı, cinayet, yaralama ve terör amaçlı tehdit” gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Tanış’ın, “gerçekleştirdiği terörist saldırıdan gurur duyduğu ve hiçbir pişmanlık göstermediği için, benzer suçu yeniden işleme riski bulunduğunu” bildirdi.

Bu nedenle, Tanış için en uygun cezanın ömür boyu hapis olduğu ve klinikte zorunlu tedaviye gerek bulunmadığı belirtildi. Bu durumda, Tanış’ın 25 yıl sonra serbest bırakılması olasılığı ortadan kalkacak.

Sanık, tedavi olmadığı için yeniden topluma dönmesinin tehlike oluşturacağı gerekçesiyle, ömrünün sonuna kadar cezaevinde kalacak.

Yozgat’ın Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Tanış, 15 Mart 2019’da Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde meydana gelen cami saldırısına misilleme amacıyla Utrecht saldırısının gerçekleştirdiğini söyledi.

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