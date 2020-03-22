Koronavirüs can almaya devan ediyor: İlyas amcayı kaybettik



Londra’da koronovirüs kapan Kahramanmaraş Afşin Kötüre köyünden İlyan Güngör hayatını kaybetti.

İngiltere’de artan koronavirüs vakalarıya birlikte can kayıpları da her geçen gün yükseliyor.

Londra’da bu sabah İlyas Güngör de (84) koronavirüsten hayatını kaybetti.

Aslen Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine ağlı Kötüre köyünden olan ve yaşamını kuzey Londra’da sürdüren İlyas Güngör yakalandığı virüse teslim oldu.

İlyas Güngör ile birlikte İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybeden Türkiye ve Kıbrıs kökenlilerin sayısı 4’e yükseldi.

Daha önce’de Elmaziye Kamil, Hayri Ergönül ve Mustafa Ahmet hayatlarını kaybetmişti.