Hollanda “gizli bilgileri Türkiye’nin eline geçen Fethullah Gülen taraftarlarına” oturma izni verdi

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nin (IND), avukat Yılmaz S. Ankara’da gözaltına alındıktan sonra, o güne kadar sığınma başvurusunda bulunan “Fethullah Gülen yapılanması üyelerine” oturma izni verdiği belirtildi.

Hollanda buna gerekçe olarak, avukat Yılmaz S.’de bulunan, Gülen yapılanması üyelerine ait gizli kişisel bilgilerin Türk makamlarının eline geçmesini gösterdi.

Hollanda’da yayın yapan RTL Televizyonu’na göre Avukat S., Hollanda ve Almanya’nın Ankara Büyükelçilikleri adına, bu ülkelere iltica başvurusu yapan Gülen yapılanmasına yakın kişiler hakkında Türkiye’de araştırma yapıyordu.

Bu nedenle Yılmaz S.’nin ofisinde, Hollanda ve Almanya’daki Gülen yapılanması üyeleri ile onların Türkiye’deki yakınlarına ilişkin kişisel bilgiler içeren dosyalar bulunuyordu.

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi, “casusluk” suçlamasıyla Kasım ayında gözaltına alınan Avukat S.’deki bilgilerin, Türk güvenlik birimlerinin eline geçtiğini bildirdi.

Hollanda medyasına göre, IND tarafından sığınma başvurusu yapanlara gönderilen mektupta, gizli kişisel bilgilerinin Türkiye’nin elinde olduğu vurgulandı.

Hollanda bu nedenle, kişisel bilgilerinin korunacağı taahhüdünde bulunduğu ilticacılara oturma izni verdi.

IND, Türk makamları tarafından ele geçirilen dosyaların ‘sınırlı sayıda’ olduğunu bildirdi. Ancak rakam vermedi.

IND verilerine göre, Hollanda’ya sığınma başvurusu yapan Gülen yapılanmasıyla ilişkili kişilerin sayısı, son dönemde rekor düzeyde arttı.

Hollanda’ya 2015 yılında Türkiye’den 56 iltica başvurusu yapılırken, 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra bu sayı 235’e çıktı.

2017’de 481 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hollanda’dan sığınma talep etti. 2018’de ise, büyük çoğunluğu Gülen yapılanması mensubu bin 382 kişi sığınma başvurusunda bulundu.

Bu yılın ilk 11 ayında Hollanda’dan sığınma talep eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı bin 159 oldu.

Kaynak: BBC Türkçe