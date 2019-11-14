Dans pistinde doğum yaptı

7 hours önce
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Fransa’nın Toulouse kentindeki O’Club adlı gece kulübünde 19 yaşındaki hamile bir kadın, pazartesi günü sabaha karşı dans pistinde sancılandı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, kulüp çalışanları adı açıklanmayan genç kadına hemen müdahale etti. Ambulansa haber verilse de genç kadın sağlık ekipleri gelene kadar bebeğini dünyaya getirdi.

Anne ve bebeği daha sonra hastaneye kaldırılırken, ikisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşine az rastlanır olay sonrası kulüp yönetiminden de bebeğe bir jest geldi. Cinsiyeti açıklanmayan bebeğe, ömür boyu kulübe ücretsiz giriş hakkı verildi.

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