Finlandiya’da yumurta şeklinde buz topları plajı kapladı

2 days önce
0 283 Bir dakikadan az
Risto Mattila "buz yumurtaları' olarak da anılan doğa olayını Hailuoto Adası'nda görüntüledi.
Risto Mattila “buz yumurtaları’ olarak da anılan doğa olayını Hailuoto Adası’nda görüntüledi

Finlandiya’nın Hailuoto adasında nadir görülen bir doğa olayıyla, plajda yumurta şeklinde buz topları oluştu. Marjaniemi plajında 30 metre genişliğinde bir alan irili ufaklı binlerce buz kütlesiyle kaplandı.

Fotoğrafı eşiyle deniz kıyısında yürüyüş yaparken çeken Risto Mattila, “Bazı yumurtların büyüklüğü futbol topu kadardı. Olağanüstü bir manzaraydı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim” dedi.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden buz uzmanı Jouni Vainio, bunun çok sık rastlanmayan bir doğa olayı olduğunu söyledi.

‘Uygun koşulların bir araya gelmesiyle senede bir kez görülebilir’

Vanio, “Bu durum, uygun hava koşullarında senede sadece bir kez görülebilir. Bunun için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında, suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerekiyor” diye konuştu.

Sibirya'nın Yamal Yarımadası'nda da dev buz topları oluşmuştu.
Sibirya’nın Yamal Yarımadası’nda da dev buz topları oluşmuştu

Juoni Vanio, buz toplarının oluşum süreci için de “Ayrıca nüve işlevi görecek bir şey lazım. Etrafındaki buzları toplamaya başlayan bu nüve, dalgalarla ileri geri kıyıya taşınır. Küçük topun yüzeyi ıslanınca donar ve giderek büyür” dedi.

Illinois Eyalet Üniversitesi coğrafya ve jeoloji bölümünden Dr. James Carter da bu olayın sonbaharda görüldüğünü belirterek su yüzeyinde oluşan buzun dalgaların yardımıyla şekil aldığını söyledi.

Dr. Carter, “Fotoğrafı çeken kişi sayesinde dünya, çoğumuzun asla göremeyeceği bir şeyi görme şansına sahip oldu” diye konuştu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 October 2019
356

Finlandiya’da AVM’ye kılıçlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

15 August 2019
3,106

İnternette bulduğu tarifle pişirdiği yumurta neredeyse kör ediyordu

20 June 2019
380

Küresel ısınma, plajları hayat için tehlikeli hale getiriyor

28 January 2019
874

İskoç uzmanlar ‘kanser ilaçları yumurtlayan’ tavuk yetiştirdi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin