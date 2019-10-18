AB ülkeleri Türkiye’ye silah ambargosu konusunda anlaşamadı

Lüksemburg’da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Ankara’nın Suriye’nin kuzey doğusuna başlattığı operasyonu bir kez daha kınadı; bakanlar bütün AB ülkelerinin Türkiye’ye silah ambargosu uygulama konusunda anlaşamadı. Macaristan Dışişleri Bakanı ise kritik toplantı yapılırken Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yetkililer ile görüşmeyi tercih etti.

Toplantı sonrasında Avrupa Birliği Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AB, bütün bölgenin istikrarını ve güvenliğini ciddi bir şekilde sarsan, daha fazla sivillerin yerinden edilmesine sebep olan Suriye’nin kuzey doğusundaki askeri eylemi kınıyor. Bu operasyon Uluslararası Koalisyonun DAEŞ’i yenmek için bugüne kadar kaydettiği ilerlemeyi önemli ölçüde baltalıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği Dışişleri Konsey toplantısı, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını da kınadı ve Kıbrıs ile dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdi. Sondaj çalışmalarına karışan bazı kişilere yönelik önlemler alınacağı ifade edildi. Türkiye’nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesi gerektiği belirtilirken, bu çerçevede geçtiğimiz 15 Temmuz tarihinde AB tarafından uygulanan yaptırımlar hatırlatıldı.

Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısından hem Suriye operasyonu hem Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışması konusunda üye ülkeler, birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor.” dedi.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları 17-18 Ekim’de Brüksel’de, Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı operasyonu görüşecek.