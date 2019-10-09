“Türkiye’den daha fazla iyi haber gelmesinin zamanı”

GEZİ davasının üçüncü duruşması dolayısıyla ortak açıklama yapan Alman ve Fransız hükümetlerinin insan hakları sorumluları, Türkiye’ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısında bulundu.

Gezi Parkı davasının üçüncü duruşması Silivri Kampüsü 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşma öncesinde Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu François Croquette ortak bir açıklama yaparak, Türkiye’ye hukuk devleti standartlarına uyma çağrısı yaptı.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre ortak açıklamada, “Türkiye’de sivil toplum ve insan hakları aktivistlerinin durumunu büyük bir endişe ile takip ediyoruz” ifadesi kullanıldı.

Bu nedenle de iş insanı Osman Kavala ve diğer 15 sanığın yargılandığı duruşmanın dikkatle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Almanya ve Fransa, Türkiye’nin yükümlü olduğu hukuk devleti standartlarına uymasını bekliyor” denildi.