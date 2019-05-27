Avrupa Parlamentosu seçimleri: Merkez partiler gerilerken liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar yükselişte Seçime katılım yüzde 50.95 ile son 1994'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu. Liberaller, yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Seçime katılım yüzde 50.95 ile 1994’ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugüne kadar merkez sağ partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez sol partilerin üye olduğu Sosyalistler ve Demokratlar grubunun (S&D) sandalyeleri AP’de çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Fakat artık grup sırasıyla 182 ve 147 vekil ile 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nda çoğunluğa sahip olmayacak.

Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran grup ise Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.

ALDE sandalye sayısını 42 artırarak 109 sandalye ile AP’nin en büyük üçüncü grubu oldu. ALDE 22 sandalye ile en fazla Fransa’dan AP vekili çıkardı. İngiltere’de ikinci sıraya yerleşen Liberal Parti de ALDE’nin AP’deki sandalyelerine önemli bir katkı verdi.

Sandalye sayısını 19 artırarak 69’a çıkaran Yeşiller dördüncü, 11 sandalye kaybederek 59’a gerileyen Avrupa Muhafazakar ve Reformcular İttifakı (ECR) ise beşinciliği aşırı sağcı Uluslar ve Özgürlükler Avrupası ile paylaştı.

Aşırı sağcı ve milliyetçi Uluslar ve Özgürlükler Avrupası vekil sayısını 58’e yükseltti. Aşırı sağın en büyük zaferi, birinci sırayı aldıkları Fransa ve İtalya’dan geldi.

Aşırı sağcı, popülist ve AB karşıtı partilerin üye olduğu Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Avrupası grubu da sandalye sayısını sekiz artırarak 54’e çıkardı. İngiltere’de Brexit Partisi ve İtalya’da Beş Yıldız Hareketi, bu gruptaki vekillerin çoğunu oluşturuyor.

İngiltere ve Polonya’daki muhafazakar partilerin en büyük üyeleri arasında yer aldığı ECR’ye bir dönem Türkiye’den AKP de üyeydi.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler, milliyetçi ve popülist oylarının AB müesses nizamının korktuğu kadar artmadığını, AP vekillerinin çoğunun AB yanlısı olduğunu söylüyor.

Sosyalist, çevreci ve komünist partilerin üye olduğu Avrupa Birleşik Solu – Kuzeyli Yeşil Solu grubununsa 14 sandalye kaybederek 38 vekille AP’nin en küçük grubu olması bekleniyor.

Büyük ülkelerde sonuçlar nasıl?

Almanya: Başbakan Angela Merkel’in merkez sağ partisi seçimi birinci bitirmeyi başarsa da beş sandalye kaybederek 29 AP vekili çıkardı. Merkez sol sahip olduğu 27 sandalyeden 12’sini kaybederek üçüncü sıraya gerilerken 9 yeni sandalye kazanan Yeşiller ikinciliği aldı.

BBC Berlin Muhabiri Jenny Hill, Yeşiller’in zamanın ruhunu yakaladığını, diğer partilerinse tutarlı bir çevre politikası üretmekte zorlandığını belirtiyor. Hill, Yeşiller’in 30 yaş altındaki oy oranının yüzde 30 civarında olduğunu aktarıyor. Seçimler öncesinde 90 etkili YouTuber, Yeşiller’e oy verilmesi çağrısında bulunmuş, iklim değişikliğini reddetmekle suçladıkları aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine oy vermemeleri çağrısında bulunmuşlardı. AfD seçimde yüzde 10 oy alarak dördüncü parti oldu.

Fransa: Fransa’da AB’nin merkez sağ ve merkez sol partileri neredeyse silindi. Marine Le Pen’in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe 22 sandalye ile birinci olurken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liberal partisi En Marche ikinci sırada yer aldı ve 21 sandalye kazandı. Üçüncü sırada ise 12 sandalye ile Yeşiller var. AP’de 74 sandalyeye sahip olan Fransa’yı merkez sağ EPP ve merkez sol SD gruplarında toplam 12 vekil temsil edecek.

İngiltere: AB’den ayrılma sürecini (Brexit) tamamlayamadığı için AP seçimlerine katılmak zorunda kalan İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşadı. İlk iki sırayı ise yeni kurulan ve ilk defa seçime giren Brexit Partisi ile Liberal Demokratlar aldı. Bu iki parti sırasıyla yüzde 31,7 ve yüzde 20,7 oy aldı.

Muhafazakar Parti’nin oyu yüzde 9,2’ye, İşçi Partisi’nin oyu ise yüzde 13,8’e geriledi. BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, Muhafazakar Parti’nin 1832’den beri en düşük oyu aldığını aktarıyor.

Brexit Partisi AB’den ayrılmayı, Liberal Demokratlar ise AB’de kalmayı savunuyor.

AB’de kalma ve İskoçya’nın bağımsızlığından yana olan İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicolas Sturgeon, İskoç Ulusal Partisi’nin oyunun AP seçimlerindeki en yüksek seviyeye ulaşmak üzere olduğunu, bunun da İskoç halkının AB’de kalma isteğini gösterdiğini söyledi.

İtalya: İktidar ortağı olan aşırı sağcı Lig partisi yüzde 28 ile zafer ilan etti. Sosyal demokrat Demokratik Parti ve koalisyonun diğer ortağı olan Beş Yıldız Hareketi ise yüzde 20 civarında oy aldılar.

İspanya: İspanya’da sosyal demokratlar yüzde 32, merkez sağ Halk Partisi yüzde 20, sağcı Vatandaşlar yüzde 12 ve Podemos’un Birleşik Sol ve diğer sol gruplarla oluşturduğu ittifak da yüzde 10 oy aldı. Aşırı sağcı Vox’un oyu yüzde 6’da kaldı.

Nüfus olarak AB’nin en büyüğü olan bu beş ülkenin 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nda 370 temsilcisi bulunuyor.

Türkiye’nin komşularında kim kazandı?

Yunanistan: Yunanistan’da AP seçiminin sonucu erken genel seçime yol açtı. Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra yerel seçimlerin de yapıldığı ülkede iktidardaki radikal sol koalisyon SYRIZA, birinciliği merkez sağ Yeni Demokrasi partisine kaptırdı. SYRIZA yüzde 24, Yeni Demokrasi ise yüzde 33 civarında oy aldı.

Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Mitsotakis, zafer ilan ettiği konuşmasında erken seçim talep etti. Bunun üzerine Başbakan Aleksis Çipras erken seçim yapılacağını duyurdu.

Atina’dan Stelyo Berberakis, Aleksis Çipras’ın Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’dan önümüzdeki Pazar tekrar oy kullanılacak yerel seçimlerden iki hafta sonra erken seçim ilan etmesini belirtiyor. Bu durumda Haziran sonu veya Temmuz başında seçimin gerçekleşmesi bekleniyor. Normal şartlar altında dört yılda bir yenilenen seçimlerin sonbaharda yapılması bekleniyordu.

Yeni Demokrasi Atina Belediye Başkanlığı yarışında da önde gidiyor. Partinin adayı Kostas Bakoyannis yüzde 43 oyla ilk sırayı aldı. Yüzde 50’nin üzerinde oy alan aday olmadığı için haftaya tekrarlanacak seçimde Bakoyannis’in karşısında yüzde 16 oy alan SYRIZA adayı Nasos Eliopulos yarışacak.

Kıbrıs: Merkez sağ Demokratik Seferberlik (DISY) yüzde 29 oy ile seçimi ilk sırada bitirdi. Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ise yüzde 27,5 ile ikinci sırada kaldı. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre AKEL’in Kıbrıslı Türk adayı Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu’na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu.

Stelyo Berberakis, AKEL Genel Sekreteri Andos Kyrpiyanu’nun “Niyazı Kızılyürek’in seçimi, Kıbrıs sorununun kaderini değiştirebilir” dediğini aktarıyor.