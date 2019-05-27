Başbakan May’in zorlu haftası: İstifa edeceğini açıkladı, liderliğini yaptığı iktidar partisi AP seçimlerinde Britanya’da 5. oldu Başbakan Theresa May'in 7 Haziran'a kadar liderliğini sürdürdürdüğü Britanya Muhafazakar Partisi, AB'nin yasama kolu olan Avrupa Parlamentosu koltuklarını dolduracak isimleri belirlemek için yapılan seçimlerde ciddi bir oy kaybı yaşadı ve ülkesinde 5. parti oldu.

Muhafazakar Parti’nin 2014 AP seçimlerinden kıyasla aldığı oyların yarısından fazlasını kaybettiği görülüyor. 2014’te yapılan seçimlerde %23.1 alan ‘Tory’ler, May liderliğinde girdikleri ilk ve son AP seçimlerinde yüzde 9.1’de kaldı. Seçimlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi de oy kaybı yaşadı. Birçok kişi resmi olmayan sonuçları Brexit çıkmazının sandığa yansıması olarak değerlendirdi.

Britanya’da yapılan yerel seçimlerde de iktidar ve ana muhalefet partisi oy kaybı yaşamıştı ve buna gerekçe olarak Brexit’teki başarısızlıkları gösterilmişti.

May, Brexit’i başarılı bir şekilde gerçekleştiremediği için partisinden tepki görmüş ve sonunda baskılara dayanamayarak istifa kararı almıştı.

Seçimlere katılım yüzde 36,7’de kalırken, aşırı sağcı aday Tommy Robinson ise tartışmalı kampanyasına rağmen seçilemedi.

Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen, yeni kurulan Brexit Partisi ise seçimlerde birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage‘ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi, yüzde 31,6 oranında oy aldı.

AB yanlısı Liberal Demokratlar, büyük bir çıkış yakalayarak yüzde 20,3 ile ikinci gelirken, İşçi Partisi yüzde 14,1 ile üçüncü, AB’de kalınmasını isteyen Yeşiller yüzde 12,1 ile dördüncü oldu.

“Çok büyük bir mesaj”

Brexit Partisi lideri Farage, yaptığı açıklamada, sonuçların ülke siyasetinde belirleyici olan Muhafazakarlar ve İşçi Partisi için “çok büyük bir mesaj” taşıdığını belirtti.

Yeniden AP’ye seçilen Farage, “Eğer 31 Ekim’de (AB’den) ayrılmazsak, bugün Brexit Partisi için gördüğünüz oy oranı, genel seçimde tekrarlanacaktır ve biz de bunun için hazırlanıyoruz.” dedi. Farage, Brexit müzakerelerinde yer almayı istediklerini de söyledi.

“Yeniden halkın önüne gitmeli”

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, bu seçimlerin Brexit konusunda ikinci bir referandum olduğunu belirterek, “Muhafazakarlardaki bölünme ve ülkeyi yönetememeleri, parlamentodaki açmaz göz önüne alındığında bu sorun (Brexit) yeniden halkın önüne gitmeli.” dedi.

İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde, bu ülkeye ait 73 sandalye; Fransa, İtalya ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Brexit’in gerçekleşmesi durumunda İngiltere’nin seçimlere katılmasına gerek kalmayacaktı.

İngiltere, 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan’a daha sonra da 31 Ekim’e ertelemek zorunda kalmıştı. Bu durumun seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyordu.

2014 AP seçimlerinde, Farage’ın o zamanki partisi UKIP yüzde 27,5, İşçi Partisi yüzde 25,4, Muhafazakarlar yüzde 23,9, Yeşiller yüzde 7,9 ve Liberal Demokratlar yüzde 6,9 oranında oy almıştı. Katılım ise yüzde 34,1 düzeyinde gerçekleşmişti.