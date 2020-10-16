Apple ‘iPhone’ kutusundan şarj cihazını ve kulaklığı çıkardı

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Apple, iPhone 12 modellerinin kutusundan 5W’lık şarj cihazını ve kulaklık modelini kaldırdı. Ancak şirket ülkedeki regülasyonlardan dolayı bu kararı Fransa’da uygulayamayacak.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın yeni iPhone modellerinin kutu içeriğinde şarj adaptörünün ve EarPods kulaklığın olmayacağı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar şirketin salı akşamı gerçekleştirdiği lansmandan sonra resmiyet kazanmış, iPhone 12 serisinin kutusunda şarj adaptörü ve kulaklığın yer almayacağı belli olmuştu.

Başka bir deyişle iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi haline gelen karar pek çok tepkiye de neden oldu.

Ancak Apple’ın bu kararı Fransa için geçerli olmayacak. Zira ülkede yürürlükte olan bir yasa şirketin kutuda kulaklığa yer vermesini zorunlu kılıyor.

Bu nedenle Apple Fransa’da sattığı iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne yer vermese de EarPods kulaklığa yer vermek zorunda kalacak.