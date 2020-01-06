Aslen, Kıbrıs’ın Fota köyünden olup uzun süredir kuzey Londra’da yaşayan değerli kişi Hatice İbrahim’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Biricik annemiz, sevgili nenemiz, seni hiçbir zaman unutmayacağız. Yattığın yer nur, mekanın Cennet olsun.

06/07/1934 – 01/01/2020

Çacukları: Cusgün İbrahim, Taşkın İbrahim, Şefika Ali – Mehmet ve tüm aile bireyleri

Not: cenaze Salı (07/01/2020)gün saat 12.30 da Palmers Green camiinde kılınacak cenaze namazından sonra saat 14 te Enfield Lavender hill mezarlığında defnedilecektir.