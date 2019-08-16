Pertev Kemal
Sevgili eşim, babamız, ablimiz, anacamız, dayımız, iyi insan
Aslen kıbrısın Baf kasabaına Falya köyünden olan
Pertev Kemal’i (20.07.1944-11.08.2019)
kaybetmein derin üzğntüşü içindeyiz.
Bu acı tüm ailemize ve doztlara üzüntü ile duyurulur.
Merhumun merkanı cennet, yattığı yer nur olsun.
Not:Merhumun cenazeri 20 Agustos 2019 saat 17:00’de Kemnal Park Cemetary and Memorial Gardens A20 Sıdcup Bypass Chıslehurst BR7 6RR’a defnedilecektir.
Eşi:Sezgin Kemal Çocukları:Metın ve Lale
Kardeşi: Meksli ve eşi Şenay, kızı Pınar,oğlu Bartu ve torunları
Kardeşi: Refık ve eşi Resmiye, kızı Ebru,oğlu Kemal ve torınları
Kardeşi: Altan ve eşi Tülin,oğlu Akan ve Enis
Kız Kardeşi: Gülten ve eşi Reyhan,oğlu Hasan,Kızı Elsın ve torunu