Pertev Kemal

7 hours önce
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Sevgili eşim, babamız, ablimiz, anacamız, dayımız, iyi insan

Aslen kıbrısın Baf kasabaına Falya köyünden olan

Pertev Kemal’i (20.07.1944-11.08.2019)

kaybetmein derin üzğntüşü içindeyiz.

Bu acı tüm ailemize ve doztlara üzüntü ile duyurulur.

Merhumun merkanı cennet, yattığı yer nur olsun.

 

Not:Merhumun cenazeri 20 Agustos 2019 saat 17:00’de Kemnal Park Cemetary and Memorial Gardens A20 Sıdcup Bypass Chıslehurst BR7 6RR’a  defnedilecektir.

 

Eşi:Sezgin Kemal Çocukları:Metın ve Lale

Kardeşi: Meksli ve eşi Şenay, kızı Pınar,oğlu Bartu ve torunları

Kardeşi: Refık ve eşi Resmiye, kızı Ebru,oğlu Kemal ve torınları

Kardeşi: Altan ve eşi Tülin,oğlu Akan ve Enis

Kız Kardeşi: Gülten ve eşi Reyhan,oğlu Hasan,Kızı Elsın ve torunu

 

 

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