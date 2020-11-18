Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında

9 hours önce
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Yeni hazırlanan bir hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı üç kenti Hong Kong, Zürih ve Paris oldu.

İstanbul ise bir yıl önceki listeye kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent oldu. İstanbul, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. kenti oldu.

Geçen yıl Hong Kong ile aynı düzeyde olan Singapur ve Osaka ise sıralamada gerilere düştü.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit’in (EIU) yıllık raporuna göre, Singapur’daki fiyatlar yabancı çalışanların Covid-19 salgını nedeniyle ülkeden çıkması nedeniyle düştü.

Çoğu Çin kenti de, ABD ve Çin arasındaki gerilimin fiyatları artırmasından dolayı pahalandı.

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