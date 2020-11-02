İzmir depreminde son durum: 85 can kaybı, 994 yaralı

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 85’e yükseldi.

Yaralanan 994 kişiden 774’ü taburcu edildi. 220 vatandaşın tedavisi ise devam ediyor. Yoğun bakımdaki 8 yaralının dördünün durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 875 personel, 21 arama kurtarma köpeği ve 1090 araç ile yapılıyor.

Yıkılan Rıza Bey apartmanındaki çalışmalar sırasında bir ses duyulduğu bilgisi geldi. Bunun üzerine enkazda özel cihazlarla dinleme yapılıyor. Söz konusu apartmandan 17 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

58 BİNA İÇİN ACİL YIKIM KARARI

Açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken bina sayısının 58 olduğunu söyledi.

Kurum, “Az hasarlı 397, orta hasarlı 66 binamız var” dedi. Kurum 6 binadaki arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

5 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

Aile Çalışmave Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şu bilgileri verdi:



“Bakanlık olarak psiko-sosyal destekten sorumluyuz. Çadır alanlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bakanlık personelimiz ile kesintisiz iletişim halindeler. 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. 1500’ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. Deprem nedeniyle konuyu yıkılan vatandaşlarımıza hane başı 30 bin TL yardım yapılacak.İkinci el malzeme bağışı yapılmamasını istiyoruz, vatandaşlarımıza yeni malzeme yardımı yapıyoruz.”