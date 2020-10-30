İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

5 hours önce
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İzmir’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği son dakika haberine göre; İzmir’de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD’dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51’de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

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