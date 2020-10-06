Türkiye’den Japonya’ya seyahatlerde vize istenecek

Türkiye’den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibarıyla vizesiz seyahati sonlandırdı.

Japon yetkililer vizesiz seyahatin kaldırılmasına yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgınını sebep gösterdi. Buna göre, Japonya turistik amaçlı seyahatleri de kabul etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya’ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir. Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya’ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir.