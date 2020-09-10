Trump’tan Erdoğan yorumu: “Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum”

8 mins önce
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Ödüllü gazeteci Bob Woodward’ın yeni kitabında ABD Başkanı Trump’ın TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum” ifadeleri kullanıldığı belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Watergate skandalını ortaya çıkaran ödüllü gazeteci Bob Woodward’ın Eylül ortasında piyasaya çıkacak yeni kitabında ABD Başkanı Trump’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yorumlarının da yer aldığı bildirildi.

ABD basını, 15 Eylül Salı günü piyasaya çıkması beklenen kitabın bazı bölümlerini yayımladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Woodward, kitap için Trump ile yaptığı mülakatlardan birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasının ne kadar iyi olduğunu da sordu.

Trump şu yanıtı verdi:

“İşin komik tarafı, (yabancı liderlerle) ilişkilerimde karşımdaki ne kadar sert, ne kadar acımasızsa o kadar iyi anlaşıyorum. Anladın mı? Bir gün bana bunu açıklasana, tamam mı?”

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